Bozdoğan’da anma töreni

Bozdoğan ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen etkinliklerde, ilçede görev yapmış ve hayatını kaybetmiş öğretmenler mezarları başında anıldı.

Ziyaret ve dualar:

Bozdoğan İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfi Kartal ve beraberindeki heyet, merhum öğretmenlerin kabirlerini ziyaret ederek dualar okudu ve mezarlara çiçek bıraktı. Kabir başında gerçekleştirilen anmalarda katılımcılar duygulu anlar yaşadı.

Eğitime vefa ve hatırlama:

Ziyarette, öğretmenlik mesleğinin fedakârlık, özveri ve gönül işi olduğu vurgulandı; aramızdan ayrılan öğretmenlerin eğitim camiasına bıraktığı izlerin ve hatıralarının yaşatılacağı belirtildi. Katılımcılar başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm öğretmenleri rahmet, minnet ve saygıyla andı.

AYDIN'IN BOZDOĞAN İLÇESİNDE 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN ETKİNLİKLER KAPSAMINDA, İLÇEDE GÖREV YAPMIŞ VE HAYATINI KAYBETMİŞ ÖĞRETMENLERİN KABİRLERİ ZİYARET EDİLEREK DUALAR EDİLDİ.