Tohumluluk Vakfı'ndan yeni ata tohumu seferberliği:

Tohumluluk Vakfı, kırsal kalkınmayı odağına alan yeni bir proje ile Türkiye genelinde ata tohumlarının korunması ve yaygınlaştırılmasını hedefliyor. Proje, Bursa'da düzenlenen tanıtım programında kamuoyuna açıldı ve kent ile kırsal arasındaki dayanışma ağını güçlendirmeye odaklanıyor.

Kırsal kalkınma ve gönüllü ağının rolü:

Vakfın kurucu başkanı, sanatçı ve yazar Pınar Ayhan etkinlikte yaptığı konuşmada kırsalın sorunlarına çözüm üretmeyi amaçladıklarını vurguladı. Ayhan, "Kırsal yaşamın ihtiyaçlarını bir bütün olarak ele alıyor, sürdürülebilir çözümler üretmeye çalışıyoruz" sözleriyle yaklaşımı özetledi. Bugün Türkiye'nin birçok köyünde çalışan binlerce gönüllü üzerinden yürütülen faaliyetlerin yerel bilgiyle bilimsel yaklaşımı birleştirdiği belirtildi.

Koruma, yaygınlaştırma ve kültürel sorumluluk:

Vakıf yetkilileri, ata tohumlarının korunmasının yalnızca tarımsal bir mesele olmadığını; aynı zamanda bir kültürel sorumluluk olduğunu ifade etti. Başlatılan seferberlikle yerel üretimin güçlendirilmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının desteklenmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında hem eğitim çalışmaları hem de yerel tohum bankaları ve paylaşıma dayalı ağların kurulması planlanıyor.

Etkinlikte Pınar Ayhan tarafından kaleme alınan 'Hatırla' kitabı üzerine bir söyleşi de gerçekleştirildi. Milli Mücadele'den Cumhuriyet'in kuruluşuna uzanan gerçek yaşam öykülerinin yer aldığı kitap, okurlarla buluştu ve Ayhan etkinlik sonrasında kitaplarını imzaladı.

Tanıtım programı, projenin saha çalışmalarına hız vereceğinin işareti olarak değerlendirildi. Vakıf, kentli ile köylünün karşılıklı öğrenme ve dayanışma ilkesiyle hareket ederek, ekilen tohumların zaman içinde daha geniş coğrafyalarda yayılmasını hedefliyor ve bu amaçla sürdürülebilir adımlar atmayı sürdüreceğini açıkladı.

KIRSAL KALKINMAYI ODAĞINA ALAN TOHUMLULUK VAKFI, TÜRKİYE GENELİNDE ATA TOHUMLARININ KORUNMASI VE YAYGINLAŞTIRILMASI İÇİN YENİ BİR SEFERBERLİK BAŞLATTI. BURSA’DA KAMUOYUNA TANITILAN PROJE, KENT İLE KIRSAL ARASINDA GÜÇLÜ BİR DAYANIŞMA AĞI KURMAYI HEDEFLİYOR.