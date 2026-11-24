İskenderun'da kadın öğretmenlere özel kutlama:

İskenderun Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında ilçede görev yapan kadın öğretmenler için Kadın Kafe'de bir kahvaltı programı düzenledi. Etkinlikte öğretmenler bir araya gelerek sohbet etti ve birlikte vakit geçirdi.

Programın içeriği:

Organizasyonda katılımcılara kahvaltı ikram edildi; etkinlik, günün anısına öğretmenlerin rahat bir ortamda buluşmasına ve dayanışma içinde vakit geçirmesine olanak sağladı. Programın yalnızca kadın öğretmenlere yönelik olarak düzenlenmesi ve Kadın Kafe'de yapılması dikkat çekti.

Başkanın kutlaması:

İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, düzenlenen organizasyonla kadın öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı ve emekleri için teşekkür etti.

İSKENDERUN BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN ÖĞRETMENLER GÜNÜ PROGRAMINDA KADIN ÖĞRETMENLER BİR ARAYA GELDİ.