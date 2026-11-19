COP31'de 2035 hedefleri ve uygulama paketleri

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında kabul edilen çalışmalarda, 2035 vizyonunu somutlaştıran bir dizi gönüllü küresel hedef ve uygulama paketi öne çıktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı ve COP31 İcra Direktörü Fatma Varank toplantıda, 2035 için belirlenen 6 gönüllü küresel hedeften ve Türkiye'nin katkısıyla taslak karara giren uygulama paketlerinden bahsetti.

Varank, Paris Anlaşması'nın ikinci on yılına girilirken sürdürülebilir uygulamaya odaklandıklarını, toplumsal diyalog, uzlaşı ve eylem ilkeleri doğrultusunda 10 öncelikli tema belirlendiğini aktardı. Türkiye'nin önerisiyle 16 Kasım'da yayımlanan ilk genel sonuç kararı taslağına giren en önemli hedeflerden biri, '35'e 35' olarak adlandırılan küresel elektrifikasyon taahhüdü ile elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payının 2035 yılına kadar yüzde 35'e çıkarılması oldu.

elektrifikasyon ve yatırım odakları:

Elektrifikasyon paketinin şebekeler, ulaştırma, binalar ve sanayi alanlarını kapsadığı açıklandı. BM İklim Değişikliği İcra Sekreteri Simon Stiell, Net Sıfır için Elektrik Hizmetleri İttifakı (UNEZA) üyelerinin şebeke, yenilenebilir enerji ve depolama alanlarında planladıkları toplam yıllık yatırım tutarının en az 156 milyar dolar seviyesine ulaştığını bildirdi. Stiell, bu yatırımların enerji maliyetlerini düşürmeye ve enerjiye erişimi kolaylaştırmaya katkı sağlayacağını vurguladı.

Toplantıda ayrıca hükümetler, kentler, işletmeler ve yatırımcıların 6 eksende bir araya gelerek taahhütleri altyapıya ve yatırıma dönüştürme yönündeki çabaları görüşüldü. Stiell, taahhütlerin hayata geçmesinin halkın günlük yaşamında daha somut kazanımlar olarak hissedileceğinin altını çizdi.

atık, binalar ve yeşil sanayileşme girişimleri:

Varank, Antalya Yeşil Sanayileşme Mutabakatı ile ülkelerin sanayi projelerini yatırıma hazır hale getirmeye yönelik çalışmaların yürütüldüğünü ve en az gelişmiş ülkelere yönelik bir yeşil sanayileşme kolaylaştırma mekanizmasının başlatıldığını belirtti. Yapay zekanın iklim eyleminde sorumlu kullanılmasını hedefleyen Antalya Yapay Zeka Taahhüdü de sunulan girişimler arasında yer aldı.

Küresel döngüsel malzeme kullanım oranının 2035'e kadar en az yüzde 15'e çıkarılması hedeflenirken, atık kaynaklı metan emisyonlarının azaltılmasına yönelik çalışmalarda İstanbul Sıfır Atık Platformu örneği paylaşıldı. Varank, belediye katı atık üretimindeki öngörülen artışın 2035'e kadar en az yarıya indirilmesinin amaçlandığını açıkladı.

Enerji verimli binalara yönelik Antalya Mutabakatı kapsamında ise küresel bina stokunun işletme enerji yoğunluğunun 2020 seviyelerine kıyasla 2035'e kadar en az yüzde 25 azaltılmasının ortak hedef olarak belirlendiği ifade edildi. Bu hedefler, hem sera gazı azaltımı hem de enerji maliyetlerinde düşüş ve yaşam kalitesinde iyileşme vaat ediyor.

Ayrıca, belediyelerin dirençlilik projeleri hazırlamalarına destek amacıyla başlatılan Sürdürülebilir Kentsel Dirençlilik Finansman Mekanizması (SURF), Turkuaz Nexus girişimi ile tarım, su yönetimi ve iklim uyumunu bir arada ele alan programlar ve dirençli sağlık sistemlerine yönelik çalışmalar da COP31 gündeminde yer aldı. Varank, iklim finansmanının artırılmasına yönelik olarak en önemli COP31 eylem gündemi çıktılarından biri olan İklim Uygulama Köprüsü'nü büyütmeyi hedeflediklerini söyledi.

uygulama, izleme ve işbirliği çağrıları:

COP30 Başkanlığı İcra Direktörü Ana Toni, Küresel İklim Eylemi Gündemi'ne ilişkin uygulama verilerini paylaşarak, COP30'da sunulan 120 eylem planının 104'üne ilişkin ilerleme raporu alındığını bildirdi. Toni, koalisyonların, sivil toplumun, özel sektörün, kadınların ve yerli halkların birlikte çalıştığı bu platformda 190 ülkenin en az bir girişimde yer aldığını vurguladı ve ilerlemelerin şeffaf biçimde izlenmesinin önemine dikkat çekti.

Avustralya COP31 Müzakere Başkanlığı İcra Direktör Yardımcısı David Higgins ise uygulamanın sahada gerçekleşmesi gerektiğini belirtti. Higgins, Avustralya'da 'her üç evden birinde güneş enerjisi kullanıldığını' hatırlatarak, yenilenebilir üretim ve depolama yatırımlarının pratik politikalarla desteklenmesi gerektiğini, Pasifik ada ülkelerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Toplantı, taahhütleri yatırıma dönüştürme, uygulamayı hızlandırma ve uluslararası işbirliğini yoğunlaştırma ihtiyacını öne çıkardı. COP31'de gündeme getirilen hedefler 2035'e kadar somut adımlar atılmasını teşvik etmeyi amaçlarken, uygulama ve finansman mekanizmalarının genişletilmesi, bu hedeflerin gerçekleşmesinde belirleyici olacak.

ANTALYA'DA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ 31'İNCİ TARAFLAR KONFERANSI (COP31) KAPSAMINDA KÜRESEL İKLİM EYLEMİ GÜNDEMİ KAPANIŞ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.