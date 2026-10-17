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27 yıllık öğretmen boş zamanlarında 35 dönüm chandler cevizine bakıyor

Elazığlı 27 yıllık sınıf öğretmeni Hakan Özdemir, Baskil Düğüntepe'de Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle kurduğu 35 dönümlük ceviz bahçesinde ekim ortasından itibaren hasada başladı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 09:57

GÜNCELLEME: 17 Ekim 2026 - 09:59

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

27 yıllık öğretmen boş zamanlarında 35 dönüm chandler cevizine bakıyor

27 yıllık öğretmen, mesai dışında tarımı seçti

Hakan Özdemir, Elazığ'da sınıf öğretmeni olarak yürüttüğü görevinin yanında boş zamanlarını tarımsal üretime ayırıyor. Baskil ilçesine bağlı Düğüntepe köyünde kurduğu 35 dönümlük ceviz bahçesinde çalışmalarını sürdüren Özdemir, hem eğitim hem de üretim hayatını aynı anda sürdürüyor.

Tarım yolculuğu:

Özdemir, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın özel ağaçlandırma projesinden yararlanarak bahçeyi kurduklarını aktarıyor. Bölgenin iklim koşullarını göz önünde bulundurarak Chandler cinsini tercih ettiklerini belirten öğretmen, ilk etap dikimlerin bu proje sayesinde gerçekleştiğini ifade ediyor.

Hasat ve işleme süreci:

Hasat çalışmaları ekim ayı ortası itibarıyla başladı ve önümüzdeki günlerde de devam etmesi planlanıyor. Toplanan ürünler önce soyma ve kabuk işleme makinelerinden geçirilecek; kurutma ise bazı makineler mevcut olmadığı için şimdilik üreticinin elinde gerçekleşecek.

Özdemir, kurutma ve kabuk işleme aşamalarından sonra piyasada yer almak için hazırlık yapacaklarını, eksik makineleri tamamladıkça işleme kapasitesini artırmayı hedeflediklerini belirtiyor. Hem eğitim hem de tarım alanındaki deneyimini birleştirerek bölge üretimine katkı sağlamayı amaçlıyor.

ELAZIĞ’IN BASKİL İLÇESİNE BAĞLI DÜĞÜNTEPE KÖYÜNDE 27 YILLIK ÖĞRETMEN HAKAN ÖZDEMİR, MESAİ...

ELAZIĞ’IN BASKİL İLÇESİNE BAĞLI DÜĞÜNTEPE KÖYÜNDE 27 YILLIK ÖĞRETMEN HAKAN ÖZDEMİR, MESAİ DIŞINDAKİ ZAMANLARINDA İLGİLENDİĞİ 35 DÖNÜMLÜK CEVİZ BAHÇESİNDE HASAT ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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