Kaymakam Sakızcı öğrencilerle eğitim gündemini ele aldı: Akçakale İlkokulu ziyareti

ziyaretin ayrıntıları:

Çıldır Kaymakamı Yunus Emre Sakızcı, beraberindeki heyetle Akçakale İlkokulunu ziyaret etti. Ziyarete İlçe Jandarma Komutanı J. Ütğm. Sezer Han, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Sayın Muharrem OTHAN ve Vakıf Müdürü Sayın İsmail BAYDAR eşlik etti.

öğrencilerle iletişim ve gözlemler:

Kaymakam Sakızcı, öğrencilerle bir araya gelip dersleri ve okul yaşamları hakkında sohbet etti; çocukların görüşlerini dinleyerek onların eğitim deneyimlerine yakın ilgi gösterdi. Görüşmeler sırasında öğrencilerin öğrenme süreçleri ve okul ortamıyla ilgili gözlemler alındı.

eğitim faaliyetleri hakkında bilgilendirme:

İlçe Millî Eğitim Müdürü Uğraş Akay, okulda yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında Kaymakam Sakızcı'ya bilgi verdi. Ziyaretin sonunda kaymakam, öğretmen ve öğrencilere çalışmalarında başarılar dileyerek yerel eğitim gündemine verdiği önemi vurguladı.

Okul ziyaretleri, yerel yönetim ile eğitim kurumları arasındaki iletişimi güçlendiriyor ve sahadaki ihtiyaçların doğrudan değerlendirilmesine olanak tanıyor. Bu tür temaslar, eğitim kalitesinin desteklenmesi için atılan adımların somut bir parçası olarak değerlendiriliyor.

OKUL ZİYARETİ