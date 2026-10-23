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Şükriye Koç 66 yıldır el işi yaparak geçimini sağlıyor; uzun boyu yüzünden okula gönderilmedi

Sivas'ta 75 yaşındaki Şükriye Koç, babası okula göndermeyince 9 yaşında çalışmaya başladı; 66 yıldır el işi örüp İnönü Bulvarı'nda satarak geçiniyor.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 11:17

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Şükriye Koç 66 yıldır el işi yaparak geçimini sağlıyor; uzun boyu yüzünden okula gönderilmedi

Erken yaşta başlayan çalışma hayatı:

Sivas merkezinde yaşayan 75 yaşındaki Şükriye Koç, küçük yaşta eğitim fırsatından mahrum bırakıldı. Babası tarafından uzun boyu nedeniyle okula gönderilmeyen Koç, kardeşlerinin aksine eğitim alamadı ve ailenin geçimine katkı sağlamak için işe başladı.

Koç, çalışma hayatına 9 yaşında halı dokuyarak başladı; zaman içinde kilim, yastık dokuma ve daha sonra el işi örücülüğüne yöneldi. Babasının trafik kazasında vefat etmesiyle ailenin yükünü üstlenen Koç, yarım asrı aşan üretim serüvenine yıllar içinde devam etti.

İnönü Bulvarı'ndaki tezgahından evine kadar:

Günün büyük bölümünü kent merkezinin en işlek noktası olan İnönü Bulvarı'ndaki tezgahında geçiriyor. Tezgahında bebek hırkası, patik, lif ve yelek gibi ürünleri hem örüyor hem satıyor. Ürünler bazen satılıyor, bazen satılmayınca erkenden eve dönüyor; soğuk havalarda tezgaha gelmiyor.

Koç, üretim ve satış sürecini tek başına yürüttüğünü belirtiyor: "Ben tek yaşıyorum. Kendim yapıyorum, kendim satıyorum. Kimseye muhtaç değilim." Ayrıca yaptığı işlerin siparişle de verildiğini söylüyor.

Sağlık sorunlarına rağmen devam eden yaşam mücadelesi:

Yılların verdiği yorgunluğa rağmen çalışmaya devam eden Koç, birçok sağlık problemi atlattığını anlatıyor. "Çok hastalık atlattım, felç oldum, sırtımda demir var, bacağımda korse bağlı ve 11 kez ameliyat oldum" diyor. Buna rağmen el ve kol kaslarının çalıştığını, üretim yapabildiğini ifade ediyor.

Koç, el işi ürünlerin makine yapımına göre daha dayanıklı olduğunu savunuyor: "Makine işleri 1-2 sene kullanılırken el işleri 3-4 sene dayanıyor." Hem günlük satışı hem de siparişlerle hayatını idame ettiriyor.

Şükriye Koç'un hikayesi, erken yaşta çalışmak zorunda kalan ve eğitim hakkından mahrum kalan kuşakların somut bir örneğini sunuyor. Yıllar içinde bedensel zorluklara rağmen bağımsızlığını koruyan Koç, tezgâhında yaşamın küçük ama istikrarlı ritmini sürdürmeye devam ediyor.

SİVAS’TA YAŞAYAN ŞÜKRİYE KOÇ, BOYU UZUN OLDUĞU İÇİN BABASI TARAFINDAN OKULA...

SİVAS’TA YAŞAYAN ŞÜKRİYE KOÇ, BOYU UZUN OLDUĞU İÇİN BABASI TARAFINDAN OKULA GÖNDERİLMEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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