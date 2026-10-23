Gelik'te grizu patlaması: iki işçi yaşamını yitirdi, beş işçi yaralandı

Gelik'te patlama ve ilk müdahale:

Gelik beldesindeki özel bir maden ocağında meydana gelen grizu patlaması sonucu işçiler etkilendi. Olayın ardından bölgeye güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamada iki işçi hayatını kaybetti, beş işçi yaralandı.

Yaralıların durumu ve tedavi:

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere nakledildi. Sağlık ekiplerinden edinilen bilgilere göre, yaralılardan ikisinin durumu ağır olarak kaydedildi ve tedavilerine yoğun bakımda devam ediliyor.

İnceleme başlatıldı:

Olayla ilgili olarak madende ve ilgili birimlerde soruşturma ve teknik inceleme başlatıldı. Yetkililer, kaza nedeninin tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.

ZONGULDAK’IN KİLİMLİ İLÇESİNE BAĞLI GELİK BELDESİNDE ÖZEL BİR MADEN OCAĞINDA MEYDANA GELEN GRİZU PATLAMASINDA 2 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ, 2’Sİ AĞIR 5 İŞÇİ YARALANDI.