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kombi bakımıyla faturada yüzde 30’a varan tasarruf mümkün

Konya uzmanları, kombilerin yıllık yetkili bakımı ve menfezlerin açık tutulmasının doğalgaz faturalarında yüzde 30'a varan tasarruf sağlayabileceğini söylüyor.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 11:34

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EDİTÖR: Berk Doğan

kombi bakımıyla faturada yüzde 30’a varan tasarruf mümkün

Periyodik bakım tasarruf getirir:

Konya'da kışın başlamasıyla birlikte kombi kullanımı arttı. Uzmanlar, cihazların her yıl düzenli olarak bakımının yapılması halinde yüzde 30'a kadar doğalgaz tasarrufu sağlanabileceğini belirtiyor. Bu uyarı, hem enerji faturalarında düşüş hem de kombilerin ömrünün korunması açısından önem taşıyor.

Konya Sıhhi Tesisat ve Kaloriferciler Odası Başkanı Mehmet Ünlügül konuya ilişkin, "Kombi bakımları her yıl yapılmadığı takdirde tortulaşmalardan kaynaklı kombi arızayla alakalı ömrü kısalacaktır. Ama her yıl düzenli olarak bakımı yaptırılırsa daha uzun süre kombi sessiz ve düzenli çalışacaktır. O yüzden tüketicimize her yıl düzenli olarak bakımlarını yaptırmasını tavsiye ediyoruz. Bakımı yapılmayan bir kombide her zaman için yüksek faturalarla karşılaşacaklardır. O yüzden her yıl kombi ve petek bakımlarının yapılmasını tüketicimize özellikle vurgulayarak söylüyoruz. Yüzde 30 gibi tasarruf sağlayacaklardır" dedi.

Yetkili usta ve fatura uygulamaları:

Ünlügül, bakımların mutlaka yetkili ve kayıtlı ustalara yaptırılması gerektiğini vurguluyor. İnternet üzerinden rastgele bulunan, kayıt dışı kişilere yaptırılan işlemlerin hem kombiye zarar verebileceğini hem de gaz kaçakları gibi ölümcül riskler doğurabileceğini söylüyor.

Başkan ayrıca tüketicilerin hizmet aldıkları ustadan yaka kartı ve oda kayıt belgesi talep etmesi gerektiğini belirtiyor: "Eve çağırılan ustanın en azından bir yaka kartı olması lazım. Bizim bütün üyelerimizde yaka kartları var, oda kayıt belgeleri var. Bir sorun yaşadıkları takdirde en azından odamız tarafından bile o kişiye ulaşabilir ve yapmış olduğu hataları düzeltme, yaptırım gibi bir hakka sahip olabiliriz."

Ünlügül, yapılan bakım sırasında değiştirilmiş parçaların faturalandırılmasının ve işlem detaylarının kalem kalem yazılmasının önemine dikkat çekiyor. Böylece hem tüketici hakları korunuyor hem de sonradan çıkabilecek anlaşmazlıkların önüne geçiliyor.

Menfezler ve ısı kaybına karşı önlemler:

Isı kaybı ve güvenlik açısından bazı basit önlemler alınması gerektiğini aktaran Ünlügül, petek üstlerine mermer, saksı gibi nesneler konulmaması ve perdelerin petek seviyesinde tutulmaması gerektiğini söylüyor. Bu uygulamalar ısı dağılımını olumsuz etkileyerek verim kaybına yol açıyor.

Menfezlerin kapatılmaması gerektiğini özellikle vurgulayan Ünlügül, "Menfez gaz kaçağıyla, kombinin yanış şekliyle alakalı, oradaki içerideki havanın düzgün sirkülasyon yapmasıyla alakalı bir durumdur. Kesinlikle menfezler kapanmamalı, sürekli açık durması sağlık açısından önemlidir" ifadelerini kullandı.

Sonuç olarak, kış boyunca aralıksız çalışacak kombiler için yıllık yetkili bakım, kayıtlı usta tercih etme, işlem ve parçaların faturalandırılması ile menfezlerin açık tutulması; hem tasarruf hem de güvenlik açısından temel önlemler arasında yer alıyor.

KONYA&#039;DA KIŞ MEVSİMİNE YAKLAŞIRKEN, KULLANILMAYA BAŞLAYAN KOMBİLERİN BAKIMININ ZAMANINDA...

KONYA'DA KIŞ MEVSİMİNE YAKLAŞIRKEN, KULLANILMAYA BAŞLAYAN KOMBİLERİN BAKIMININ ZAMANINDA YAPILMASIYLA DOĞALGAZ FATURALARINDA YÜZDE 30'A KADAR TASARRUF SAĞLANABİLECEĞİ UYARISINDA BULUNAN UZMANLAR, HAVALANDIRMA MENFEZLERİNİN İSE HAYATİ ÖNEM TAŞIDIĞINA DİKKAT ÇEKİYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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