Zemin çökmesi rögar taşmasına bağlandı, 40 kişi tahliye edildi

Mersin'de 3 katlı binada tahliye ve güvenlik önlemleri

Yenişehir ilçesi Gazi Mahallesi 1305 Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binada zemin kat balkonunun altında çatlaklar oluştuğu ihbarı üzerine olay yerine AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahale sonucunda bina sakinlerinden yaklaşık 40 kişi tedbir amaçlı tahliye edilerek Yenişehir Belediyesi'ne ait misafirhaneye yerleştirildi.

İnceleme bulguları:

AFAD ekipleri ile Mersin Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin ortak yaptığı teknik incelemede, çökmenin nedeninin bahçe peyzajı kapsamında tretuvar altında bulunan rögarın taşması olduğu tespit edildi. Rögarın taşması sonucu tretuvar altındaki toprağın kaydığı ve bunun zemin kat balkonunun altındaki tretuvar bölümünde çatlaklar oluşmasına yol açtığı belirlendi.

Güvenlik durumu ve değerlendirme:

Bölgeye ilişkin yapılan açıklamada, söz konusu binaya giriş çıkışların yasaklandığı ve hasarın boyutunun netleşmesi için incelemelerin sürdüğü kaydedildi. Yetkililer, teknik değerlendirmeler tamamlanana kadar binada ikamet edenlerin dönüşünün uygun görülmediğini bildirdi.

MERSİN’DE ZEMİN ÇÖKMESİ NEDENİYLE 40 KİŞİNİN TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLDİĞİ 3 KATLI BİNADA AFAD EKİPLERİ VE MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YETKİLİLERİ TARAFINDAN İNCELEME YAPILDI