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Koruyucu aile ve çocuk buluşması Düzce'de gerçekleşti

Düzce'de 112 Acil Çağrı Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantı ve çocuk-aile buluşmasında koruyucu aile hizmetleri ele alındı; Elif Makas teşekkür etti.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 11:20

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Koruyucu aile ve çocuk buluşması Düzce'de gerçekleşti

Düzce'de koruyucu aile hizmetleri masaya yatırıldı

Koruyucu aile hizmetlerinin değerlendirilmesi ve koruyucu ailelerle çocuklar arasındaki bağların güçlendirilmesi amacıyla Düzce'de anlamlı bir program gerçekleştirildi. Etkinlik, hem hizmetlerin sürdürülebilirliğini tartışmak hem de çocuklarla aileleri bir araya getirerek sosyal bağları kuvvetlendirmek üzere düzenlendi.

Toplantı kapsamı ve organizasyon:

Program, 112 Acil Çağrı Merkezi Toplantı Salonunda yapıldı ve Düzce Valiliği himayelerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından organize edildi. Toplantıda koruyucu aile hizmetlerine ilişkin yürütülen çalışmalar değerlendirildi, uygulamadaki başarılar ile karşılaşılan sorunlar paylaşılarak çözüm odaklı öneriler ele alındı. Katılımcılar arasında ilgili kurum yetkilileri ile koruyucu aile temsilcileri yer aldı.

Etkinlikte vurgulananlar ve katılımcı mesajları:

Programa Vali Mehmet Makas'ın eşi Elif Makas de katıldı. Elif Makas, çocuklara sevgi dolu ve güvenli bir aile ortamı sağlayan koruyucu ailelere teşekkür etti ve bu tür hizmetlerin toplum için taşıdığı önemi vurguladı. Etkinlik, çocukların sağlıklı gelişimi için güvenli aile ortamının gerekliliğini ön plana çıkardı.

Buluşma, koruyucu aile hizmetlerine yönelik farkındalığın artırılmasına katkı sağlarken, aileler ile çocuklar arasında kaynaşma fırsatı sundu ve hizmetlerin yerel düzeyde güçlendirilmesine yönelik adımların belirlenmesine zemin hazırladı.

DÜZCE VALİLİĞİ HİMAYELERİNDE, AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN “KORUYUCU AİLE...

DÜZCE VALİLİĞİ HİMAYELERİNDE, AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN “KORUYUCU AİLE HİZMETİ” DEĞERLENDİRME TOPLANTISI VE ÇOCUK-AİLE BULUŞMASI DÜZENLENDİ. PROGRAMA DÜZCE VALİSİ MEHMET MAKAS'IN EŞİ ELİF MAKAS DA KATILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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