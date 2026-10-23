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Kepez'te dayanışma örneği: yatağa bağımlı Ayşe teyzenin evi yeni bir hayata kavuştu

Kepez Belediyesi, Habibler Mahallesi'nde yatağa bağımlı 76 yaşındaki Ayşe K.'nin evini yenileyip konaklama desteği sağlayarak yaşam koşullarını iyileştiriyor.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 11:35

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kepez'te dayanışma örneği: yatağa bağımlı Ayşe teyzenin evi yeni bir hayata kavuştu

evde kapsamlı yenileme çalışması:

Kepez Belediyesi, Habibler Mahallesi'nde yalnız yaşayan ve yatağa bağımlı durumda olan 76 yaşındaki Ayşe K. için kapsamlı bir ev yenileme programı başlattı. Evin tamamen boşaltılmasının ardından öncelikle badana ve boya işleri gerçekleştirilecek, titiz bir temizlik yapılacak ve mevcut eşyalar ihtiyaçlar doğrultusunda yenilenecek. Amaç, yaşlı kadının daha temiz, güvenli ve konforlu bir ortamda yaşamını sürdürebilmesini sağlamak.

konaklama ve bakım desteği:

Yenileme süresince Kepez Belediyesi Hasta Konuk Evinde misafir edilecek olan Ayşe teyze, çalışmalar tamamlanana kadar barınma ve temel ihtiyaçlar konusunda desteklenecek. Ayrıca günlük bakım ve kişisel ihtiyaçlarının sağlanması amacıyla Kepez Belediyesi Sosyal Yardım Merkezi ile koordinasyon sağlanıyor; bu sayede yenileme sürecinde mağduriyet yaşanması önleniyor.

sosyal belediyecilik anlayışının yansımaları:

Belediye Başkanı Mesut Kocagözün öncelik verdiği sosyal belediyecilik yaklaşımı doğrultusunda yürütülen bu çalışma, altyapı ve çevre hizmetlerinin yanı sıra bireyin günlük yaşamını kolaylaştıran müdahaleleri de kapsıyor. Kepez Belediyesi, ilçe genelinde sürdürülen uygulamalarla 68 mahallede ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmayı ve dayanışmayı güçlendirmeyi hedefliyor.

Projenin sahada uygulanışı, yalnızca fiziksel yenileme ile sınırlı kalmayıp, sosyal destek ve geçici konaklama gibi hizmetlerin eş zamanlı sunulmasıyla örnek teşkil ediyor. Ayşe K.'nin evi tamamlandığında daha düzenli, hijyenik ve güvenli bir yaşam alanına kavuşması; belediyenin kriz anlarında kısa vadeli çözümler üretebilme kapasitesini de gösteriyor.

Kepez Belediyesi yetkilileri, benzer durumdaki vatandaşların tespitine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmaların süreceğini belirterek, mahalle bazlı yaklaşımla kimsenin yalnız bırakılmaması yönünde adımlar atacaklarını vurguladı.

KEPEZ BELEDİYESİ, HABİBLER MAHALLESİ&#039;NDE YALNIZ YAŞAYAN VE YATAĞA BAĞIMLI OLAN 76 YAŞINDAKİ YAŞLI...

KEPEZ BELEDİYESİ, HABİBLER MAHALLESİ'NDE YALNIZ YAŞAYAN VE YATAĞA BAĞIMLI OLAN 76 YAŞINDAKİ YAŞLI KADINA DESTEK ELİ UZATTI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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