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700 yıllık fetih rotası yazarların kaleminde yeniden canlanıyor

Yıldırım Belediyesi'nin 'Kalemin İzinde Fetih Yolunda' projesiyle 16 yazar, Bursa'nın fethinin 700. yılında fetih rotasını gezip deneme yazıları hazırlayacak.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 14:13

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EDİTÖR: Hazal Tunç

700 yıllık fetih rotası yazarların kaleminde yeniden canlanıyor

projenin amacı ve kapsamı:

Yıldırım Belediyesi, 'Beylikten Cihan Devleti' temasıyla başlattığı 2025-2026 Kültür Sanat Sezonu kapsamında, Bursa'nın fethinin 700'üncü yıl dönümü anısına 'Kalemin İzinde Fetih Yolunda' projesini hayata geçirdi. Projenin hedefi, fetih hafızasını sadece askeri bir olay olarak görmeyip, tarihi, kültürel ve felsefi boyutlarıyla yeniden okumak ve bu okumanın izlerini edebi bir eser haline getirmektir.

tarihi rota ve katılımcılar:

Proje çerçevesinde Türkiye'nin önemli yazarları, Söğüt-Bilecik-Yenişehir-İnegöl-Kestel-Nilüfer-Yıldırım-Osmangazi güzergâhını kapsayan tarihi fetih rotasını yeniden keşfediyor. Tarihi tura akademisyen rehberliği de eşlik ediyor; Prof. Dr. Feridun Emecen, Prof. Dr. Hasan Basri Öcalan, Prof. Dr. Refik Arıkan ve Dr. Öğr. Üyesi Sezai Sevim bu rehberler arasında yer alıyor.

Geziye katılan yazarlar şu isimlerden oluşuyor: Ali Ayçil, Ali Günvar, Beşir Ayvazoğlu, Celâl Fedai, Funda Özsoy E., Güven Adıgüzel, Harun Candan, Hasan Erdem, Hüseyin Akın, M. Kayahan Özgül, Mustafa Muharrem, Mustafa Özçelik, Necmettin Turinay, Senail Özkan, Sinan Yılmaz ve Zeki Bulduk. Yazarlar, rota üzerindeki önemli durakları yerinde inceleyip, gözlem ve tahlillerini edebi denemelere dönüştürecekler.

yazıların toplanması ve gelecek kuşaklara aktarılması:

Projede ortaya çıkacak metinler, yazarların gezi notları ve deneme yazılarından oluşacak; 16 yazarın kaleminden çıkan bu çalışmanın bir kitapta toplanması planlanıyor. Eser, Bursa'nın kültürel ve tarihsel hazinesine kalıcı bir katkı olarak sunulacak.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, projeyi değerlendirirken şunları söyledi: 'Bursa’nın fethini yalnızca askeri bir başarı olarak değerlendirmek hatalı olur. Bursa’nın fethi, bir şehrin el değiştirmesinden çok daha büyük bir anlam taşıyor. Bu fetih; bir medeniyetin şehirle, sanatla, ilimle ve kültürle buluşmasının hikayesidir.' Yılmaz, yazarların ve akademisyenlerin rehberliğinde elde edilecek gözlemlerin, denemeler halinde kalıcı bir kaynağa dönüştürülerek gelecek kuşaklara aktarılacağını vurguladı.

Proje, hem yerel hafızanın yeniden okunmasına katkı sağlayacak hem de Bursa'nın fethine dair çok yönlü bir bakış açısı sunarak tarih ile edebiyatın buluştuğu bir belge niteliği taşıyacak.

YILDIRIM BELEDİYESİ, ‘BEYLİKTEN CİHAN DEVLETİ’NE’ TEMASIYLA BAŞLATTIĞI 2025-2026 KÜLTÜR SANAT...

YILDIRIM BELEDİYESİ, ‘BEYLİKTEN CİHAN DEVLETİ’NE’ TEMASIYLA BAŞLATTIĞI 2025-2026 KÜLTÜR SANAT SEZONU’NDA, BURSA’NIN FETHİNİ; TARİHİ, KÜLTÜREL VE FELSEFİ AÇIDAN ELE ALMAYA DEVAM EDİYOR. YILDIRIM BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ, BURSA’NIN FETHİNİN 700’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ NEDENİYLE ‘KALEMİN İZİNDE FETİH YOLUNDA’ PROJESİNİ HAYATA GEÇİRDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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