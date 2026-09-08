Turgutlu'nun kurtuluşu sahnede: Küllerinden Doğan Kasaba ilgi gördü

Turgutlu'nun hafızası tiyatro sahnesinde

Ekrem Gürel Kültür Merkezi tiyatro ekiplerinin hazırladığı 'Küllerinden Doğan Kasaba' oyunu, Turgutlu'nun kurtuluşunun 104’üncü yılı anısına sahnelendi. Oyun, salonu dolduran izleyicilere kentin işgal yıllarından kurtuluşa uzanan zorlu tarihini dramatik bir dille aktardı.

oyunun teması ve sahne yorumu:

Yazarlığını Aysel Baylan Buruk'un üstlendiği, yönetmenliğini ise Aysel Baylan Buruk ile Gönül Özkaradayı'nın paylaştığı oyun, Turgutlu'nun yaşadığı sıkıntıları, halkın verdiği mücadeleyi ve kentin yeniden ayağa kalkışını merkezine alıyor. Prodüksiyon, dönemin atmosferini sahne tasarımı ve oyunculuk performanslarıyla bütünleştirerek izleyicide güçlü bir tarih bilinci uyandırdı.

belediye yetkilileri ve izleyici tepkisi:

Gösterimi Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve eşi Sabriye Akın ile Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, eşi Semra Maliz, belediye meclis üyeleri ve daire müdürleri izledi. Başkan Akın, gösterim sonrasında oyuncuları ve emeği geçen ekibi tebrik etti.

Çetin Akın etkinlikte yaptığı açıklamada, "Tiyatro ekibimizin büyük emekle hazırladığı 'Küllerinden Doğan Kasaba' oyununu hemşehrilerimizle birlikte izledik. Atalarımızın verdiği mücadeleyi, bu toprakların hangi bedeller ödenerek vatan olduğunu ve Turgutlu'muzun küllerinden nasıl yeniden doğduğunu bir kez daha yüreğimizde hissettik. Bu güzel eseri ortaya çıkaran değerli oyuncularımıza, salonumuzu doldurarak bu anlamlı geceyi bizimle paylaşan kıymetli hemşehrilerime ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Kurtuluş günümüz kutlu olsun Turgutlu." dedi.

Oyun, kent belleğini sahne aracılığıyla canlı tutma çabası olarak değerlendirildi; izleyicilerin yoğun ilgisi ve salonun doluluğu, yerel kültür ve tarih üretiminin toplum nezdindeki karşılığını gösterdi. Etkinlik, Turgutlu'nun kurtuluş hikayesinin kuşaklar arası aktarımına katkı sağlamayı hedefliyor.

TURGUTLU BELEDİYESİ EKREM GÜREL KÜLTÜR MERKEZİ TİYATRO EKİPLERİNİN, TURGUTLU’NUN KURTULUŞUNUN 104’ÜNCÜ YILI DOLAYISIYLA HAZIRLADIĞI ‘KÜLLERİNDEN DOĞAN KASABA’ TİYATRO OYUNU, YOĞUN İLGİYLE İZLENDİ. EKREM GÜREL KÜLTÜR MERKEZİNDE SAHNELENEN OYUNDA SALONU DOLDURAN İZLEYİCİLER, TURGUTLU’NUN İŞGAL YILLARINDAN KURTULUŞA UZANAN TARİHSEL YOLCULUĞUNA TANIKLIK ETTİ.