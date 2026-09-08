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Diyarbakır lezzeti İstanbul'a taşınıyor: festivalde 1 ton Çermik biberi ikram edilecek

16-20 Eylül'de Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde düzenlenecek Diyarbakır Yöresel Ürünler ve Ciğer Festivali'nde 1 ton Çermik biberi ücretsiz dağıtılacak.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 14:35

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Diyarbakır lezzeti İstanbul'a taşınıyor: festivalde 1 ton Çermik biberi ikram edilecek

Festivalde coğrafi tescilli Çermik biberi ücretsiz dağıtılacak

İstanbul'da 16-20 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Diyarbakır Yöresel Ürünler ve Ciğer Festivali kapsamında, Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde vatandaşlara 1 ton coğrafi tescilli Çermik biberi ücretsiz olarak sunulacak. Etkinlik, bölgenin yöresel lezzetlerini tanıtmayı hedefliyor.

Festivalde neler olacak:

Festival alanında Diyarbakır'ın en bilinen lezzetlerinden ciğer kebabı ve çeşitli yöresel ürünler ziyaretçilere ikram edilecek ve satışa sunulacak. Organizasyon, hem tatları tanıtmayı hem de kentin kültürel zenginliklerini görünür kılmayı amaçlıyor.

sahne ve etkinlik programı:

Programda ilahi ezgi sanatçısı Abdurrahman Önül ile yöresel sanatçılar sahne alacak. Etkinlikler boyunca ziyaretçilere bölgesel müzik ve sunumlarla eşlik edilecek, geleneksel tatlar ön plana çıkarılacak.

organizatörün açıklaması ve tanıtım çalışmaları:

Diyarbakır Yöresel Ürünler ve Ciğer Festivali Tertip Komitesi Başkanı Hidayet Deniz, Esenler Çüngüş ve Çermik köyleri derneği olarak kent tanıtımında öncülük ettiklerini belirtti. Deniz, 'Memleketimiz Diyarbakır, Çüngüş ve Çermik’in tanıtımları için İstanbul’un Fethi, kahvaltı, piknik etkinlikleri düzenledik. Ayrıca Esenler’de büyük bir festival düzenleyerek memleketimizin eşsiz lezzetlerini tüm Türkiye’ye tanıtacağız' dedi.

İSTANBUL&#039;DA 16-20 EYLÜL TARİHLERİNDE DÜZENLENECEK OLAN DİYARBAKIR YÖRESEL ÜRÜNLER VE CİĞER...

İSTANBUL'DA 16-20 EYLÜL TARİHLERİNDE DÜZENLENECEK OLAN DİYARBAKIR YÖRESEL ÜRÜNLER VE CİĞER FESTİVALİNDE BİR TON COĞRAFİ TESCİLLİ ÇERMİK BİBERİ, VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ OLARAK DAĞITILACAK.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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