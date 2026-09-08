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Sivas'ta müze ilgisi yükseldi: ziyaretçi sayısı yüzde 46 arttı

TÜİK'in 2025 verilerine göre Sivas'ta müze ziyaretleri 2024'e kıyasla yüzde 46 arttı; ziyaretçi sayısı 439.809'dan 642.197'ye yükseldi.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 14:53

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Sivas'ta müze ilgisi yükseldi: ziyaretçi sayısı yüzde 46 arttı

TÜİK verileri: ziyaretçi sayısındaki değişim

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025 "Kültürel Miras İstatistikleri"ne göre Sivas'ta müze ziyaretleri bir önceki yıla göre belirgin bir artış gösterdi. Kentte müzeleri ziyaret eden kişi sayısı 2024'te 439.809 iken 2025'te 642.197'ye yükseldi; bu artış yüzde 46 olarak kaydedildi.

Kamu müzeleri verileri:

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı kentteki 3 müzede kayıtlı eser sayısı 15.338 olarak bildirildi. Bu müzeleri ziyaret eden kişi sayısı ise 220.109 olarak raporlandı.

Özel müzeler ve ziyaretçi dağılımı:

Sivas'ta kayıtlı 5 özel müzede toplam 1.417 eser bulunuyor ve bu özel müzeleri ziyaret eden kişi sayısı 422.088 olarak kayda geçti. Rakamlar, kentteki kültürel mirasa yönelik ilginin hem kamu hem de özel sektörde sürdüğünü gösteriyor.

Bu veriler, Sivas'ın kültür turizmi potansiyelinin güçlendiğine işaret ediyor; artışın nedenlerine ve gelecekteki eğilimlere ilişkin daha ayrıntılı değerlendirmelerse ilave analizlerle desteklenebilir.

SİVAS’TA MÜZELERİN ZİYARETÇİ SAYISI YÜZDE 46 ARTTI

SİVAS’TA MÜZELERİN ZİYARETÇİ SAYISI YÜZDE 46 ARTTI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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