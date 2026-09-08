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Burhaniye 104 yıldır özgürlüğünü kutluyor: meydanda birlik ve coşku

Burhaniye'de düşman işgalinden kurtuluşun 104. yılı Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenlerle kutlandı; protokol anma, halk oyunları ve geçit töreniyle coşku yaşandı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 14:57

GÜNCELLEME: 08 Eylül 2026 - 15:03

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Burhaniye 104 yıldır özgürlüğünü kutluyor: meydanda birlik ve coşku

Kurtuluşun 104. yılı cumhuriyet meydanı'nda:

Burhaniye ilçesi, düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı dolayısıyla düzenlenen törenlerle bir araya geldi. Etkinlikler, Cumhuriyet Meydanı'nda başladı ve kent sakinleri ile davetliler kutlamalara yoğun ilgi gösterdi.

Protokol anma ve çelenk sunumu:

Törenler, Kaymakam Cumali Atilla, Garnizon Komutanı Topçu Yarbay Mert Altuğ ve Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in anıta çelenk koymasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Başkan Deveciler, günün anlam ve önemini anlatan konuşma yaptı ve törene katılanlara teşekkür etti.

Gururla anılan değerler ve kültürel etkinlikler:

Konuşmada, Kurtuluş Savaşı yıllarında görev alan Kuvvayı Milliye mensupları minnetle yad edildi. Etkinlik programında Belediye Gençlik Merkezi Halk Oyunları ekiplerinin gösterileri, öğrencilerin okuduğu şiirler ve Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları ekibinin sunumu yer aldı. Öğretmenler korosu, türkülerle törenlere ayrı bir renk kattı.

Geçit töreni ve toplumsal katılım:

Törenin sonunda öğrenciler, halk oyunları ekipleri ve çeşitli araçlar, Özgür Kanatlar Halk Bandosu eşliğinde düzenlenen geçit törenine katıldı. Yerel kurumlar ve vatandaşların birlikte yürüttüğü etkinlikler, Burhaniye'de birlik ve dayanışma mesajını öne çıkardı.

Kutlamalar, anma ve kültürel sunumların birleşimiyle ilçenin tarihine saygı gösterirken geleceğe yönelik birlik duygusunu pekiştirdi.

HALK OYUNLARI

HALK OYUNLARI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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