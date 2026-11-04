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700 yıllık mancarlı pide geleneği Kalburcu'da yeni nesillerle yaşatılıyor

Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Kalburcu Mahallesi'nde Manav mutfağının 700 yıllık mancarlı pide geleneği, ailelerin fırın ritüeliyle kuşaktan kuşağa aktarılıyor.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 13:06

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

700 yıllık mancarlı pide geleneği Kalburcu'da yeni nesillerle yaşatılıyor

Kalburcu Mahallesi'nde asırlık ritüel:

Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Kalburcu Mahallesi'nde, Manav mutfağının sevilen lezzetlerinden mancarlı pide, yaklaşık 700 yıllık geçmişiyle aile sofralarında yerini koruyor. Mahalle sakinleri, tarif ve pişirme yöntemlerini nesiller boyunca aktararak lezzetin sürekliliğini sağlıyorlar.

Aile fırınında haftalık hazırlık:

Mahallede yaşayan Gülşen Özmen, çocukluğundan beri mancarlı pidenin aile sofralarından eksik olmadığını söylüyor. Özmen, evlerinin yanında bulunan ekmek fırınının her hafta yakıldığını ve köy ekmeği pişmeden önce aile fertleriyle birlikte mancarlı pide hazırladıklarını belirtiyor.

Özmen, geleneği şu sözlerle özetliyor: "Akşamdan yaptığım mayayı yoğurduktan sonra mancarları baharatladık, pide yaptık. Bu bizim geleneğimizdir." Kendisi 60 yaşında olduğunu ve 10 yaşından beri bu pideyi yaptığını aktarıyor; bu ifadeler, geleneğin kuşaklar arası devam ettiğine işaret ediyor.

Mahalle dayanışması ve fırın başında ziyaret:

Geleneğe erkeklerin de destek verdiği görülüyor. Eşi Erdoğan Özmen, "Bu 700 yıllık bir gelenek ve ekmek yapışımızda bu pideyi hanımlarımız yapar. Eşlerimizin yanındayız, Allah onlardan razı olsun" diyerek ailenin birlikteliğini vurguluyor.

Kaynarca Başsavcısı Emrullah Akbulut da mahalle sakinlerinin davetini geri çevirmeyerek fırın başındaki hazırlıklara iştirak etti. Akbulut, fırın başında yöre sakinleriyle sohbet edip geleneğin detaylarını dinledi ve ziyaret sonunda aile fertleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kalburcu Mahallesi'ndeki bu uygulama, yalnızca bir yemek hazırlama ritüeli olmaktan öte, toplumsal bağları güçlendiren bir gelenek olarak öne çıkıyor. Haftalık fırın ritüeli, tariflerin korunması ve paylaşılması açısından mahalle içi dayanışmayı sürdürmeye devam ediyor.

SAKARYA’NIN KAYNARCA İLÇESİNDE MANAV MUTFAĞININ SEVİLEN LEZZETLERİNDEN MANCARLI PİDE, YAKLAŞIK 700...

SAKARYA’NIN KAYNARCA İLÇESİNDE MANAV MUTFAĞININ SEVİLEN LEZZETLERİNDEN MANCARLI PİDE, YAKLAŞIK 700 YILLIK GEÇMİŞİYLE AİLELERİN SOFRALARINDA YERİNİ KORUYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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