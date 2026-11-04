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Manisa'da Vestel çalışanları Ahmet Nazif Zorlu'yu dualarla andı

Vestel City'de toplanan yüzlerce çalışan ve OSB temsilcileri, Ahmet Nazif Zorlu için öğle namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılıp dua etti.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 14:52

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Manisa'da Vestel çalışanları Ahmet Nazif Zorlu'yu dualarla andı

Manisa'da Vestel çalışanları Ahmet Nazif Zorlu'yu dualarla andı

Manisa ve Türkiye sanayisine önemli katkılarda bulunan, kanser tedavisi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybeden iş adamı Ahmet Nazif Zorlu için Manisa'da gıyabi cenaze namazı düzenlendi. İstanbul'da yapılan törene katılamayan çalışanlar ve iş ortakları, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (MOSB) Vestel City'de bir araya gelerek Zorlu'yu andı.

Anma programı ve konuşmalar:

Program, öğle namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Anma kapsamında yapılan konuşmalarda Zorlu'nun hem Vestel'e hem de Manisa ve Türkiye sanayisine yaptığı katkılar öne çıkarıldı. Vestel CEO'su Gökhan Sığın ile MOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sait C. Türek, konuşmalarında Zorlu'nun hizmetlerini ve vefatın yarattığı üzüntüyü dile getirdi.

Cenaze namazı ve katılımcı profili:

Konuşmaların ardından programda gıyabi cenaze namazı kılındı ve dua edildi. Törene; Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Yunusemre Kaymakamı Celalettin Cantürk, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, MUOSB Başkanı Osman Kıvırcık, siyasi parti temsilcileri, oda ve dernek başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile yüzlerce Vestel çalışanı katıldı.

Vestel City'de bir araya gelen katılımcılar, tören boyunca Zorlu için dualar okudu ve anma programını ortak bir saygı duruşuyla tamamladı. Program, bölgedeki iş camiası ve yerel yetkililerin katılımıyla gerçekleşen bir vefa gösterisi olarak kayda geçti.

MANİSA VE TÜRKİYE SANAYİSİNE ÖNEMLİ KATKILARDA BULUNAN, KANSER TEDAVİSİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE 82...

MANİSA VE TÜRKİYE SANAYİSİNE ÖNEMLİ KATKILARDA BULUNAN, KANSER TEDAVİSİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE 82 YAŞINDA HAYATINI KAYBEDEN İŞ İNSANI AHMET NAZİF ZORLU İÇİN MANİSA’DA GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI. VESTEL CİTY’DEKİ CENAZE NAMAZINA YÜZLERCE VESTEL ÇALIŞANI KATILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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