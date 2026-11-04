Bir ev, yeni bir hayat: Kepez Belediyesi 76 yaşındaki Ayşe teyzenin yuvasını baştan aşağı yeniledi

yenilenen evinde duygusal ziyaret:

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, belediye ekiplerinin baştan aşağı yenilediği evine kavuşan 76 yaşındaki Ayşe Köktaş’ı ziyaret etti. Çalışmalar süresince belediyenin sağladığı Hasta Yakınları Konukevi’nde misafir edilen Köktaş, evine dönmenin mutluluğunu yaşarken duygusal anlar yaşandı.

Evini ilk gördüğünde duygulanan Ayşe teyze, 'Kendi evim gitmiş, yerine sanki başka bir ev gelmiş. Bugüne kadar beni kimse umursamamıştı' diyerek teşekkürlerini dile getirdi. Başkan Kocagöz de ziyaret sırasında yaşlı kadının sağlık durumuyla yakından ilgilenip, tansiyon ölçüm cihazı hediye etti.

belediyenin sosyal hizmet yaklaşımı:

Kocagöz, konuşmasında büyüklerin huzurunun kendileri için önemine vurgu yaparak, 'Bizim için büyüklerimizin mutluluğu çok değerli' ifadesini kullandı. Belediye tarafından yapılan yenileme ve eşya değişimi çalışmalarını aktarırken, belediyeciliğin yalnızca altyapı işleriyle sınırlı olmadığına dikkat çekti ve 'Biz belediyeciliği yol yapmak, park yapmak olarak görmüyoruz' dedi.

Başkan ayrıca, Köktaş için yürütülen desteğin kalıcı olacağını vurguladı: 'Büyüklerimizin yanında olmak, ihtiyaçlarını karşılamak ve hayatlarını huzur ve konfor içinde sürdürmelerini sağlamak bizim en önemli sorumluluklarımızdan biri.' Bu yaklaşım çerçevesinde belediye, çalışma süresince Ayşe teyzenin barınma ihtiyacını da geçici konukeviyle giderdi.

komşuların gözlemleri ve sürdürülecek destek:

Komşularının aktardığına göre Ayşe Köktaş yatağından kalkmakta güçlük çekiyor ve sert yatak talep ediyordu. Bu söz üzerine Başkan Kocagöz, 'Hemen alırız Ayşe teyzem, sen yeter ki rahat et' diyerek ilave ihtiyaçların da karşılanacağını belirtti. Mahalle muhtarına seslenen Kocagöz, 'Muhtarım, vekaletim sende. Ayşe teyzem bundan sonra benim annem. Biz Ayşe teyzeye bu saatten sonra evlat olacağız' sözleriyle desteğin devam edeceğinin garantisini verdi.

Ziyaretin sonunda duygulanan Ayşe Köktaş, Başkan Kocagöz’e sarılarak ve yanaklarından öperek teşekkür etti: 'Oğlum, sen de bu saatten sonra benim evladımsın. Allah hepinizden razı olsun.' Kepez Belediyesi yetkilileri, evin yenilenmesiyle başlayan desteğin takip edileceğini ve ihtiyaç hâlinde ilave müdahalelerin yapılacağını kaydetti.

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANI MESUT KOCAGÖZ, BELEDİYE TARAFINDAN EVİ BAŞTAN SONA YENİLENEREK YENİ BİR YAŞAM ALANINA KAVUŞTURULAN 76 YAŞINDAKİ AYŞE KÖKTAŞ’I EVİNDE ZİYARET ETTİ. BELEDİYECİLİĞİN SADECE YOL YAPMAK, YA DA PARK YAPMAK OLMADIĞINI BELİRTEN BAŞKAN KOCAGÖZ, "AYŞE TEYZELERİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ. ONLARIN YANLARINDA OLACAĞIZ" DEDİ.