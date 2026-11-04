Dolar 50,0168 +0,07%
Euro 56,3704 +0,78%
Bist 11.463,70 +3,99%
Altın Gram 6.514,48 +2,81%
EUR/USD 1,1269 +0,69%
Brent Petrol 101,80 -1,74%
--°

Bir ev, yeni bir hayat: Kepez Belediyesi 76 yaşındaki Ayşe teyzenin yuvasını baştan aşağı yeniledi

Kepez Belediyesi, evi baştan sona yenilenen 76 yaşındaki Ayşe Köktaş'ı evinde ziyaret etti; Mesut Kocagöz sağlık cihazı hediye edip 'evlat' sözü verdi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 14:45

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bir ev, yeni bir hayat: Kepez Belediyesi 76 yaşındaki Ayşe teyzenin yuvasını baştan aşağı yeniledi

yenilenen evinde duygusal ziyaret:

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, belediye ekiplerinin baştan aşağı yenilediği evine kavuşan 76 yaşındaki Ayşe Köktaş’ı ziyaret etti. Çalışmalar süresince belediyenin sağladığı Hasta Yakınları Konukevi’nde misafir edilen Köktaş, evine dönmenin mutluluğunu yaşarken duygusal anlar yaşandı.

Evini ilk gördüğünde duygulanan Ayşe teyze, 'Kendi evim gitmiş, yerine sanki başka bir ev gelmiş. Bugüne kadar beni kimse umursamamıştı' diyerek teşekkürlerini dile getirdi. Başkan Kocagöz de ziyaret sırasında yaşlı kadının sağlık durumuyla yakından ilgilenip, tansiyon ölçüm cihazı hediye etti.

belediyenin sosyal hizmet yaklaşımı:

Kocagöz, konuşmasında büyüklerin huzurunun kendileri için önemine vurgu yaparak, 'Bizim için büyüklerimizin mutluluğu çok değerli' ifadesini kullandı. Belediye tarafından yapılan yenileme ve eşya değişimi çalışmalarını aktarırken, belediyeciliğin yalnızca altyapı işleriyle sınırlı olmadığına dikkat çekti ve 'Biz belediyeciliği yol yapmak, park yapmak olarak görmüyoruz' dedi.

Başkan ayrıca, Köktaş için yürütülen desteğin kalıcı olacağını vurguladı: 'Büyüklerimizin yanında olmak, ihtiyaçlarını karşılamak ve hayatlarını huzur ve konfor içinde sürdürmelerini sağlamak bizim en önemli sorumluluklarımızdan biri.' Bu yaklaşım çerçevesinde belediye, çalışma süresince Ayşe teyzenin barınma ihtiyacını da geçici konukeviyle giderdi.

komşuların gözlemleri ve sürdürülecek destek:

Komşularının aktardığına göre Ayşe Köktaş yatağından kalkmakta güçlük çekiyor ve sert yatak talep ediyordu. Bu söz üzerine Başkan Kocagöz, 'Hemen alırız Ayşe teyzem, sen yeter ki rahat et' diyerek ilave ihtiyaçların da karşılanacağını belirtti. Mahalle muhtarına seslenen Kocagöz, 'Muhtarım, vekaletim sende. Ayşe teyzem bundan sonra benim annem. Biz Ayşe teyzeye bu saatten sonra evlat olacağız' sözleriyle desteğin devam edeceğinin garantisini verdi.

Ziyaretin sonunda duygulanan Ayşe Köktaş, Başkan Kocagöz’e sarılarak ve yanaklarından öperek teşekkür etti: 'Oğlum, sen de bu saatten sonra benim evladımsın. Allah hepinizden razı olsun.' Kepez Belediyesi yetkilileri, evin yenilenmesiyle başlayan desteğin takip edileceğini ve ihtiyaç hâlinde ilave müdahalelerin yapılacağını kaydetti.

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANI MESUT KOCAGÖZ, BELEDİYE TARAFINDAN EVİ BAŞTAN SONA YENİLENEREK YENİ BİR...

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANI MESUT KOCAGÖZ, BELEDİYE TARAFINDAN EVİ BAŞTAN SONA YENİLENEREK YENİ BİR YAŞAM ALANINA KAVUŞTURULAN 76 YAŞINDAKİ AYŞE KÖKTAŞ’I EVİNDE ZİYARET ETTİ. BELEDİYECİLİĞİN SADECE YOL YAPMAK, YA DA PARK YAPMAK OLMADIĞINI BELİRTEN BAŞKAN KOCAGÖZ, "AYŞE TEYZELERİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ. ONLARIN YANLARINDA OLACAĞIZ" DEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Zoru göğüsleyen başkan Düzce için kalıcı altyapı sözü verdi
images

Adıyaman’da badem üretiminde su tasarrufu için yüzey altı damla yatırımı
images

Eğil'de miniklere pony atlarla buluşma: Pony Club tırı 9-10 kasım'da
images

Manisa'da Vestel çalışanları Ahmet Nazif Zorlu'yu dualarla andı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Irlamaz 2. etap sözünün 2027'de tamamlanacağını açıkladı

Sivas’ta satılmak üzere ele geçirilen Aziz Mor Gabriel portresi güvenceye alındı

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor

DTO'dan Çin'e büyüme hamlesi: Denizli tekstilinin Guangzhou'ya açılımı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı