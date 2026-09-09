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9 eylül anısına kasapoğlu'ndan hürriyet mirasını koruma çağrısı

Dr. Mehmet Kasapoğlu, 9 Eylül'ü hürriyetin ve milli egemenliğin emaneti olarak nitelendirip mirasın korunması, birlik ve gelecek vurgusu yaptı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 11:54

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

9 eylül anısına kasapoğlu'ndan hürriyet mirasını koruma çağrısı

Kasapoğlu'nun 9 Eylül mesajı:

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünde yayımladığı mesajda 9 Eylül'ü bir emanet olarak tanımladı. Kasapoğlu, bu günün milletin hürriyet için verdiği destansı mücadelenin aydınlık bir zaferle taçlandığı tarih olduğunu vurguladı.

İzmir'in kurtuluşunun tarihî önemi:

Kasapoğlu, 9 Eylül 1922'nin yalnızca İzmir için değil, tüm millet için tarihin yönünü değiştiren bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Mesajında, milletin cesareti, fedakârlığı ve inancıyla büyüyen Millî Mücadele'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde zafere ulaştığını ifade etti. Kasapoğlu, o günün şafağının yeni bir günün başlangıcı olmanın ötesinde, istikbalimizi aydınlatan bir sembol olduğuna dikkat çekti.

Geleceğe yönelik sorumluluk ve birlik çağrısı:

Kasapoğlu, 9 Eylül'ün hürriyetin ve milli egemenliğin emaneti olduğunu söyleyerek, bu kutlu sancağın nesilden nesile taşınması gerektiğini belirtti. Bireylere düşen görevin bu mirası korumak, birlik ve dayanışmayı güçlendirerek ülkenin güçlü yarınlarını inşa etmek olduğunu kaydetti. Mesajında ayrıca Millî Mücadele'nin tüm kahramanları, şehitler ve gaziler için rahmet, minnet ve saygı dileğinde bulundu.

İzmir'de 104. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle anılırken, Kasapoğlu'nun mesajı hem geçmişin hatırlanmasına hem de ortak geleceğe dair sorumluluğun altının çizilmesine hizmet etti. Kasapoğlu, sözlerini İzmir'in kurtuluşunun 104. yıl dönümünün kutlu olması dileğiyle tamamladı.

ÖNCEKİ DÖNEM GENÇLİK VE SPOR BAKANI, AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ VE TBMM ENGELLİ BİREYLERİN...

ÖNCEKİ DÖNEM GENÇLİK VE SPOR BAKANI, AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ VE TBMM ENGELLİ BİREYLERİN SORUNLARINI ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI DR. MEHMET KASAPOĞLU

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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