ABD'den yeni misilleme: kanada üretimi alkollü içecek, motosiklet ve süt ürünlerine ithalat yasağı

Washington yönetimi, Kanada'ya yönelik yeni bir ticari adım atarak, 29 Eylül'den itibaren Kanada üretimi alkollü içecekler, motosikletler ve süt ürünlerinin ithalatını yasakladı. Karar, iki ülke arasında devam eden gümrük gerilimlerinin bir sonucu olarak resmiyet kazandı.

Ayrıca Ottawa'dan ithal edilen peynirler için %50 oranında gümrük vergisi uygulanacağı; kağıt, alüminyum, mobilya ve aydınlatma ürünlerinin de ek vergi listesine alınarak %50 ilave vergiye tabi tutulacağı açıklandı.

Ticaret görüşmelerinde tıkanma:

Taraflar arasındaki müzakereler, Washington'da günler süren görüşmelerin ardından 21 Ağustos'ta çıkmaza girdi. Habere göre Kanada Başbakanı Mark Carney, görüşmeleri askıya alma kararı aldığını ve Trump yönetiminin şartlarını 'kabul edilemez' olarak nitelendirdiğini duyurdu. Carney, ABD'li müzakerecilerin son anda Kanada'nın diğer ülkelerle yaptığı ticaret anlaşmalarına kısıtlamalar getirdiğini ifade etti.

Karşılıklı misillemeler ve ekonomik etkiler:

Beyaz Saray, görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından yaklaşık 20 milyar dolar değerindeki Kanada malına %50 oranında gümrük vergisi uygulamıştı. Kanada ise misilleme olarak çelik ve mobilyadan giyim ve elektroniğe kadar çeşitli ABD mallarına %15 ila %50 arasında değişen vergiler getirdi; bu karar dün yürürlüğe girdi. İki başkent arasında müzakereler henüz yeniden başlamadı ve karşılıklı suçlamalar sürüyor.

ABD, KANADA ÜRETİMİ ALKOLLÜ İÇECEKLER, MOTOSİKLETLER VE SÜT ÜRÜNLERİNİN İTHALATINA 29 EYLÜL'DEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YASAK GETİRDİ.