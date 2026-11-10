Alanya'da plaj futbolu şöleni başladı: Alanya Belediyespor sahaya 19 golle damga vurdu

Plaj futbolu süper finalleri Alanya'da start aldı

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Plaj Futbolu Süper Finalleri, 23 Projects Uluslararası Plaj Sporları Merkezi ev sahipliğinde Alanya'da başladı. Turnuva, 15 Kasım'a kadar sürecek ve ilk gün bol gollü karşılaşmalara sahne oldu.

Alanya Belediyespor'dan farklı galibiyet:

Ev sahibi ekip Alanya Belediyespor, açılış maçında Sahilspor'u 19-3 mağlup ederek şampiyonaya iddialı bir başlangıç yaptı. Karşılaşmayı tribünden Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı Faruk Konukçu ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu takip etti.

İlk gün sonuçları ve gelecek maç programı:

Turnuvanın ilk gününde ayrıca Serhad Erciş Örene Spor 4-3 Karataş Belediyespor, Adilcevaz Ahlat Aktaş Gençlerbirliği 10-1 İskenderun 1967, Karasu 1933 Spor 6-5 19 Mayıs Belediyespor ve Matso Manavgat Belediyespor 13-3 Özderespor galibiyetleri kaydedildi. Organizasyon, hızlı tempolu oyunları ve yüksek skorlara sahne olmasıyla dikkat çekti.

Süper Finallerde 11 Kasım Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalar şöyle: 10.00'da Alanya Belediyespor-Serhad Erciş Örene Spor, 10.00'da Arsuz Belediyespor-İskenderun 1967, 11.30'da Karasu 1933 Spor-Matso Manavgat Belediyespor ve 13.00'te Karataş Belediyespor-Sahilspor mücadele edecek.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU (TFF) TARAFINDAN DÜZENLENEN PLAJ FUTBOLU SÜPER FİNALLERİ ALANYA’DA BAŞLADI. SERENİTY HOTELS ALANYA BELEDİYESPOR, İLK MAÇINDA SAHİLSPOR’U 19-3 SKORLA MAĞLUP EDEREK, ŞAMPİYONAYA FARKLI BİR GALİBİYETLE GİRİŞ YAPTI.