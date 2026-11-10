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Çeşme Belediyespor'da hedef: iyi oyunu skora çevirmek

Teknik direktör İbrahim Gören, Alaçatı derbisindeki 2-0 yenilgiyi değerlendirip hatalardan ders çıkaracaklarını ve iyi oyunu sonuçlara dönüştüreceklerini söyledi.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 15:57

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Çeşme Belediyespor'da hedef: iyi oyunu skora çevirmek

Derbi sonrası değerlendirme

Çeşme Belediyespor Teknik Direktörü İbrahim Gören, Alaçatı sahasında oynanan ve Alaçatıspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona eren derbi maçını değerlendirdi. Gören, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, ekibinin maçın ilk 70 dakikasında rakibe net gol pozisyonu vermediğini ve hücumda istekli, mücadele gücü yüksek bir oyun ortaya koyduğunu belirtti.

Maçın dönüm noktaları:

Gören, maçın sonucunu duran toptan yedikleri golün ardından gelen kırmızı kart ve bunun ardından oluşan ikinci golün belirlediğini ifade etti. "Elbette mağlubiyetten dolayı üzgünüz. Sahada doğru yaptığımız işler kadar eksiklerimizin de farkındayız." diye konuştu. Futbolda zaman zaman bireysel hatalar sonuçları belirleyebilir, ancak Gören bu hatalardan ders çıkararak gelişmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Taraftar ve gelecek planı:

Teknik direktör, takımın oyun anlayışına ve oyuncuların mücadelesine inandığını vurguladı ve "İyi oyunu iyi sonuçlarla birleştirmek zorundayız" diyerek sorumluluk alıp çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Gören, hafta boyunca yanlarında olan, maçın ilk düdüğünden son düdüğüne kadar desteğini esirgemeyen taraftarlara da yürekten teşekkür etti; onların bağlılığını ve desteğini çok kıymetli bulduklarını ifade etti.

Söyleşide, Çeşme Belediyespor'un önceliğinin sahada yapılan doğru işlerin devamını sağlamak ve bireysel hatalardan ders çıkararak eksikleri kapatmak olduğu belirtildi. Kulüp, taraftar desteğine sahada daha iyi futbol ve daha iyi sonuçlarla karşılık vermek için çalışmalarını sürdürecek.

ÇEŞME BELEDİYESPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ İBRAHİM GÖREN

ÇEŞME BELEDİYESPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ İBRAHİM GÖREN

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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