Alanya, dünya plaj voleybolunda uluslararası tanıtım ortağı oldu

Alanya, dünya plaj voleybolunun tanıtım ortağı oldu

Alanya Belediyesi ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) öncülüğünde, dünya sıralamasında ilk 3'te yer alan Hollandalı olimpik sporcular Katja Nijeboer Stam ve Stefan Boermans ile iki yıllık marka elçiliği anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında sporcular, katılacakları uluslararası organizasyonlarda kentin adını ve 23 Projects Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nin tanıtımını üstlenecek.

İmza töreni ve hedefler:

İmza töreni 23 Projects Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlendi. Sözleşmeye Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı ve ALTAV Başkanı Abdurrahman Açıkalın imza attı. Törene ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Hatipoğlu, olimpik sporcular Katja Nijeboer Stam ve Stefan Boermans ile 23 Projects Genel Müdürü Haluk Şentürk katıldı. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik tarafından yürütülen çalışmalar, kentin spor turizmini öne çıkarma stratejisinin bir parçası olarak sunuldu.

Uluslararası görünürlük, sosyal medya ve saha kullanımı:

Katja ve Boermans, iki yıl boyunca Alanya ve 23 Projects merkezinin tanıtım elçileri olacak; olimpiyat ve dünya şampiyonaları dışındaki uluslararası müsabakalarda Alanya logolu kol bantları takarak kentin görünürlüğüne katkı sağlayacaklar. Anlaşma ayrıca sporcuların sosyal medya paylaşımlarını, Alanya ziyaretlerini, antrenman kamplarını ve genç sporcularla buluşmalarını da kapsıyor. İş birliği, sporcuların müsabaka takvimleri ve bağlı oldukları federasyon kuralları çerçevesinde yürütülecek.

23 Projects Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi, açılışından itibaren kısa sürede etkinlik yoğunluğu yakaladı; Açıkalın'ın verdiği bilgiye göre tesislerin hizmete girmesinin üzerinden 1 yıl 5 ay geçti ve bu süreçte toplam 24 organizasyon yapıldı, bunların 6'sı uluslararasıydı. Açıkalın, anlaşmanın temel hedefini Alanya'yı "yılın her döneminde spor yapılabilen bir destinasyon" olarak tanıtmak şeklinde özetledi ve kollarındaki logoda "Her mevsimde her sporun yapılacağı yer Alanya" mesajının yer aldığını vurguladı.

Abdurrahman Açıkalın'ın tören konuşmasından öne çıkan bölüm şöyle: "Bu muhteşem tesislere sahip olalı tam 1 yıl 5 ay oldu. Ancak bu kısa süre içerisinde 6’sı uluslararası olmak üzere toplam 24 organizasyon gerçekleştirdik. Bu tesisleri yapmaktaki amacımız şehrimizi ulusal ve uluslararası alanda tanıtmaktı. Kum, deniz, güneşten sonra Alanya’mızı spor turizmiyle de taçlandırmak istiyoruz."

Sporcuların değerlendirmeleri de anlaşmanın kapsamını ve beklentileri ortaya koydu. Katja Nijeboer Stam tesisin kısa sürede hayata geçirilmesinden ve projenin ciddiyetinden etkilendiğini söyledi: "Bu projede en çok beğendiğim şey, projenin çok ciddiye alınmasıydı. Tesisler gerçekten çok, çok iyi. Ayrıca etrafımdaki insanları da gerçekten çok seviyorum. Dünyanın dört bir yanında Alanya’yı tanıtmayı gerçekten çok istiyorum." Katja'nın 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na katılımı kesinleşmiş bulunuyor.

Stefan Boermans ise Alanya'nın iklimi, kum kalitesi ve tesis yapısını öne çıkardı: "Alanya’nın bizim için en güzel yanı, yıl boyunca burada oynayabiliyor olmamız." Boermans, merkezde plaj voleybolunun yanı sıra farklı branşlar için toplam 18 saha bulunduğunu ve tesisin çok amaçlı yapısının antrenmanlar ve hazırlıklar için büyük avantaj sağladığını belirtti. Boermans'ın olimpiyatlarda yer almasının beklendiği ifade edildi.

Anlaşma, Alanya'nın uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapma kapasitesi ile dünyaca tanınan sporcuların tanıtım gücünü bir araya getirerek kentin spor turizminde görünürlüğünü artırmayı amaçlıyor. Sporcuların uluslararası takvimleri ve federasyon kurallarına uygun şekilde yürütülecek uygulamalar, Alanya markasının global sahalarda daha sık görünmesini hedefliyor.

DÜNYA SIRALAMASINDA İLK 3'TE YER ALAN HOLLANDALI OLİMPİK SPORCULAR KATJA NİJEBOER STAM VE STEFAN BOERMANS, ALANYA’NIN ULUSLARARASI TANITIM ELÇİLERİ OLDU. İKİ YILLIK ANLAŞMAYLA ALANYA'NIN ADI, DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA DÜZENLENEN ULUSLARARASI PLAJ VOLEYBOLU ORGANİZASYONLARINDA YER ALACAK.