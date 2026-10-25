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Abant’ta sonbahar şöleni: renkler gölü sardı

Abant Gölü Milli Parkı, sonbaharın canlı tonlarıyla binlerce ziyaretçiyi ağırladı; güneşli havada göl çevresi yürüyüş, bisiklet ve fotoğrafla doldu.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 16:44

GÜNCELLEME: 25 Ekim 2026 - 16:47

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EDİTÖR: Aslı Han

Abant’ta sonbahar şöleni: renkler gölü sardı

Abant’ta sonbahar manzarası

Bolu’nun öne çıkan turizm merkezlerinden Abant Gölü Milli Parkı, sonbaharın gelmesiyle birlikte ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor. Yazdan kalma güneşli havayı değerlendiren binlerce tatilci milli parka akın ederek göl çevresinde yoğunluğu artırdı. Bölgedeki ormanlar sarı, kahverengi ve yeşilin tonlarına bürünerek doğal bir renk paleti oluşturdu.

günlük aktiviteler ve fotoğrafçılığın önemi:

Ziyaretçiler, göl kenarında yürüyüş yapmanın yanı sıra bisiklet turları düzenleyip fotoğraf makinelerini ellerinden düşürmedi. Gölün sakin yüzeyi ve etrafındaki ağaçların yansıması, sosyal medyada paylaşılacak kareler için ideal bir zemin oluşturdu. Göl çevresinde yürüyüş, bisiklet ve fotoğraf en çok tercih edilen etkinlikler arasında yer aldı.

ziyaretçilerin izlenimleri:

Abant’a ikinci kez geldiğini belirten Gökşen Eyüpoğlu, doğanın etkileyiciliğini vurgulayarak şöyle dedi: “Yolda gelirken ağaçların sonbahar renklerine bürünmesi çok güzeldi.” İstanbul’un yoğunluğundan kaçarak bölgeye geldiğini söyleyen Özcan Eyüpoğlu ise sonbahar görüntüsünü övdü: “Buraları çok seviyorum, sonbahardaki görüntüsü ise çok daha güzel. Ağaçların renklerini görünce insanın gözleri adeta göz banyosu yapıyor.”

Abant’ın doğal güzelliği ayrıca havadan görüntülendi; bu görüntüler, parkın geniş ölçekli renk değişimini ve göl çevresindeki zengin bitki örtüsünü net şekilde ortaya koydu. Ziyaretçiler, hafta sonunu ve güneşli havayı fırsat bilerek doğayla baş başa zaman geçirmenin keyfini çıkardı.

ABANT GÖLÜ MİLLİ PARKI’NDA SONBAHAR MEVSİMİYLE BİRLİKTE GÖRSEL ŞÖLEN YAŞANIYOR.

ABANT GÖLÜ MİLLİ PARKI’NDA SONBAHAR MEVSİMİYLE BİRLİKTE GÖRSEL ŞÖLEN YAŞANIYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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