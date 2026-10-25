Özgür Özel sarıgöl’de üzüm üreticilerine 7 maddelik yol haritası açıkladı

Sarıgöl buluşması ve üreticinin durumu:

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm üreticileriyle bir araya gelerek bölgede artan maliyetler ve düşen alım fiyatlarına dikkat çekti. Üreticilerin mazot ve gübredeki fahiş artışa rağmen ürünlerini ucuza satmak zorunda kaldığını vurgulayan Özel, bunun üreticide ağır bir moral yıkımı oluşturduğunu söyledi.

Özel, konuşmasında mazot fiyatının %100 artarak 50 liradan 100 liraya çıktığını, gübre fiyatlarının ise %70 zamlandığını belirtti. Buna karşılık sofralık üzümün bazı illerde 100–120 liraya satıldığı; ancak Sarıgöl'de aynı üzümün geçen yıl 35–40 lirayken bu yıl 10 liraya gerilediği örneğini aktararak aradaki çarpıklığı ortaya koydu.

Üreticilerin ürünlerini alım noktalarında bekletildikten sonra bağlara veya derelere dökmek zorunda kaldığını ifade eden Özel, üzümün dalında çürümesinin çiftçilerde derin bir duygusal ve ekonomik kayba yol açtığını; bu durumu 'evladını eliyle toprağa veren baba' benzetmesiyle tanımladı.

Önerilerin detayları:

Özel, üreticilerin yaşadığı problemleri çözecek şekilde kurgulanmış 7 maddelik bir öneri setini kamuoyuna sundu. Öne çıkan başlıklar şunlar:

1. Üzüm alımlarının artırılması: TARİŞ ve TMO alım politikalarının yeniden değerlendirilmesi, üreticiyi koruyan fiyatların uygulanması ve hızlı bir fiyat sistemi kurulması gerektiğini belirtti.

2. Borç düzenlemesi ve yeni kredi: Bankalara olan borçların faizlerinin silinmesi, ana paranın faizsiz olarak ertelenmesi ve çiftçiye 'ikinci bahar' kredisi verilmesi vaadi paylaşıldı.

3. Tarım sigortası primleri: Primlerin yeniden hesaplanması, düşük referans fiyat esas alınarak primlerin düşürülmesi ve ödemelerin ertelenmesi önerildi.

4. Girdi destekleri: Mazot, gübre ve zirai ilaçtaki vergilerin düşürülmesi ve çiftçiye doğrudan üretim desteği sağlanması talep edildi.

5. İthalata sınırlama ve şeffaflık: Yerli üreticinin üzümü değerlendirilmeden ithalata izin verilmemesi gerektiği, fabrikaların alım şartlarının şeffaflaştırılması ve siyaset üstü tutulması, üreticinin doğrudan fabrika ile satış yapabilmesinin önündeki engellerin kaldırılması gerektiği vurgulandı.

6. Katma değer tesisleri: Sarıgöl'e sumalık ve iskarta üzüm değerlendirecek tesisler kazandırılması, bu tesisleri kuracaklara yüksek oranda hibe ve teşvik sağlanması, üretimin dalda çürümek yerine işlenerek ekonomiye kazandırılması hedeflendi.

7. Pazar ve lojistik desteği: Kaybedilen ihracat pazarlarının yeniden kazanılması, nakliye maliyetlerini düşürecek destekler verilmesi ve Sarıgöl ile Alaşehir üzümünün dış pazardaki rekabet gücünün artırılması gerektiği ifade edildi.

Taahhüt ve beklentiler:

Özel, Yeni Parti'nin iktidara geldiğinde bu maddeleri uygulamaya alacağını ve uygulamayanlardan hesap sorulacağını söyledi. Konuşmasında TARİŞ'in güçlendirilmesi, okul ve askeri birliklerde üzüm dağıtımının sağlanması ve lisanslı depoculuğun kredilendirilerek desteklenmesi gibi somut adımlara da yer verdi.

Toplantıda dile getirilen öneriler, üreticilerin kısa vadeli pansuman tedbirlerle birlikte kalıcı yapısal düzenlemeler beklentisini yansıtıyor. Özel, önerilerin hayata geçirilmesi halinde hem üreticinin gelirinin korunacağını hem de bölge ekonomisinin canlanacağını savundu.

Özgür Özel, Sarıgöl'den yaptığı açıklamada 'Allah'ın izniyle iktidara geliyoruz. Bütün dertlerinizi bitiriyoruz' diyerek bu vaatlerin takipçisi olacağını belirtti.

YENİ PARTİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL, MANİSA'NIN SARIGÖL İLÇESİNDE ÜZÜM ÜRETİCİLERİNE HİTAP ETTİ