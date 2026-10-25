Muğla'da 26 ekimde çok kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteorolojiden uyarı:

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Muğla bölgesi için yoğun yağış riski olduğunu açıkladı. Kurumun değerlendirmesine göre 26.10.2026 Pazartesi sabah saatlerinden itibaren başlayacak yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) düzeyinde olması bekleniyor.

Beklenen etkiler:

Uyarıda, söz konusu kuvvetli ve şiddetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Meteoroloji, yağışların Salı ve Çarşamba günleri de aralıklı ve yerel olarak devam edeceğini tahmin ediyor.

Vatandaşlara öneriler:

Kurumun uyarısında, olası risklere karşı vatandaşların ve ilgili kurumların tedbirli olması istendi. Özellikle sel ve su baskını riski bulunan alanlarda kalabalık ya da düşük kotlu bölgelerden kaçınılması, ani su yükselmeleri ve taşkınlara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Yetkililer, gelişmelere ilişkin yeni değerlendirmelerin takip edilmesini ve yerel uyarılara uyulmasını tavsiye ediyor.

METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGE TAHMİN VE UYARI MERKEZİ, MUĞLA BÖLGESİ İÇİN GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISINDA BULUNDU.