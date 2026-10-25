Aydın'da kuvvetli sağanak ve kıyılarda hortum riski uyarısı

Meteoroloji uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yayımlanan uyarıda, Aydın genelinde 26 Ekim Pazartesi sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Beklenen zaman ve etki alanı:

Uyarıya göre yağışlar 26 Ekim Pazartesi saat 05.00'te başlayıp 27 Ekim Salı saat 03.00'e kadar sürecek. Özellikle Kuşadası, Söke ve Didim çevreleri için yağışların çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Olası etkiler ve öneriler:

Uyarıda, sel, su baskını, yerel yıldırım ve dolu riskine dikkat çekildi; kıyı kesimlerde hortum riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar olabileceği belirtildi. Vatandaşların ani su birikintileri ve sele karşı tedbirli olması, açık alanlardan ve tehlikeli noktalardan uzak durması, araç sürücülerinin suyla kaplı yollarda dikkatli olması ve resmi uyarıları düzenli takip etmesi istendi.

Yetkililer, gelişmelere ilişkin yeni uyarıların takip edilmesini ve gerektiğinde yerel acil durum talimatlarına uyulmasını tavsiye etti.

AYDIN’DA PAZARTESİ SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLMASI BEKLENEN KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE SEL, SU BASKINI, YILDIRIM VE DOLU RİSKİNE KARŞI UYARI YAPILDI.