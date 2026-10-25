Konyaspor Awaziem'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı

ilk yarı özeti:

Konyaspor, Trendyol Süper Lig 9. haftasında Gençlerbirliği karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Ev sahibi ekip, maçın son bölümünde Awaziem'in golüyle üstünlüğü yakaladı. Karşılaşmanın ilk 45 dakikası dikkatli savunma ve kaleci müdahaleleriyle şekillendi.

maçtan dakikalar:

26. dakikada Luis'in ceza sahası dışından vuruşu kalenin yanından auta çıktı. 39. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ensar, kafayla pasını Mendes'e aktardı; Mendes'in topuk vuruşu sonuç vermedi. 40. dakikada Deniz Türüç'ün pasında Muleka'nın vuruşunu kaleci İrfan Can kurtardı; devam eden pozisyonda Muleka ve ardından Melih'in şutlarında İrfan Can etkili olmaya devam etti. 43. dakikada Dompe'nin ortasında Deniz kafayla topu penaltı noktasına indirdi, burada topla buluşan Awaziem'in vuruşu ağlarla buluştu ve skor 1-0 oldu.

kadrolar ve hakemler:

Maçta hakem triosu Oğuzhan Çakır, İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bahtiyar Birinci olarak görev yaptı. Konyaspor sahaya Bahadır Güngördü, Andzouana, Rayyan Baniya, Awaziem, Masuaku, Jevtovic, Melih İbrahimoğlu, Deniz Türüç, Bardhi, Dompe ve Muleka on biriyle çıktı; teknik direktör İlhan Palut yedekler arasında Deniz Ertaş, Ahmet Oğuz, Arif Boşluk, Uğurcan Yazğılı, Gonçalves, Colley, Mustafa Muhammed, Emir Bars, Toth ve Enis Destan'ı bulundurdu. Gençlerbirliği kadrosunda İrfan Can, Fıratcan, Metehan, Goutas (Muhammet Ensar dk. 30), Thalisson, Diabate, Koita (Oğulcan Ülgün dk. 37), Luis, Salih, Tongya ve Mendes yer aldı; teknik direktör Bernd Storck yedeklerde Gökhan Akkan, Gouveia, Orakpo, Traore, Arda, Niasse, Martor ve Abdurrahim'i sahaya hazır bekletti. İlk yarıda Gençlerbirliği'den Diabate ve Fıratcan sarı kart gördü.

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 9. HAFTASINDA KONYASPOR, SAHASINDA GENÇLERBİRLİĞİ İLE KARŞILAŞIYOR. MÜSABAKANIN İLK YARISI EV SAHİBİ EKİBİN 1-0'LIK ÜSTÜNLÜĞÜYLE TAMAMLANDI.