Dolar 49,7436 +0,05%
Euro 55,7635 +0,02%
Bist 11.116,99 -0,92%
Altın Gram 6.409,81 -1,29%
EUR/USD 1,1213 -0,08%
Brent Petrol 111,70 +2,80%
--°

Konyaspor Awaziem'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı

Konyaspor, Awaziem'in 43. dakikadaki golüyle Gençlerbirliği karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı; iki önemli kurtarış maçın öne çıkan anlarıydı.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 17:19

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Konyaspor Awaziem'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı

ilk yarı özeti:

Konyaspor, Trendyol Süper Lig 9. haftasında Gençlerbirliği karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Ev sahibi ekip, maçın son bölümünde Awaziem'in golüyle üstünlüğü yakaladı. Karşılaşmanın ilk 45 dakikası dikkatli savunma ve kaleci müdahaleleriyle şekillendi.

maçtan dakikalar:

26. dakikada Luis'in ceza sahası dışından vuruşu kalenin yanından auta çıktı. 39. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ensar, kafayla pasını Mendes'e aktardı; Mendes'in topuk vuruşu sonuç vermedi. 40. dakikada Deniz Türüç'ün pasında Muleka'nın vuruşunu kaleci İrfan Can kurtardı; devam eden pozisyonda Muleka ve ardından Melih'in şutlarında İrfan Can etkili olmaya devam etti. 43. dakikada Dompe'nin ortasında Deniz kafayla topu penaltı noktasına indirdi, burada topla buluşan Awaziem'in vuruşu ağlarla buluştu ve skor 1-0 oldu.

kadrolar ve hakemler:

Maçta hakem triosu Oğuzhan Çakır, İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bahtiyar Birinci olarak görev yaptı. Konyaspor sahaya Bahadır Güngördü, Andzouana, Rayyan Baniya, Awaziem, Masuaku, Jevtovic, Melih İbrahimoğlu, Deniz Türüç, Bardhi, Dompe ve Muleka on biriyle çıktı; teknik direktör İlhan Palut yedekler arasında Deniz Ertaş, Ahmet Oğuz, Arif Boşluk, Uğurcan Yazğılı, Gonçalves, Colley, Mustafa Muhammed, Emir Bars, Toth ve Enis Destan'ı bulundurdu. Gençlerbirliği kadrosunda İrfan Can, Fıratcan, Metehan, Goutas (Muhammet Ensar dk. 30), Thalisson, Diabate, Koita (Oğulcan Ülgün dk. 37), Luis, Salih, Tongya ve Mendes yer aldı; teknik direktör Bernd Storck yedeklerde Gökhan Akkan, Gouveia, Orakpo, Traore, Arda, Niasse, Martor ve Abdurrahim'i sahaya hazır bekletti. İlk yarıda Gençlerbirliği'den Diabate ve Fıratcan sarı kart gördü.

TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 9. HAFTASINDA KONYASPOR, SAHASINDA GENÇLERBİRLİĞİ İLE KARŞILAŞIYOR....

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 9. HAFTASINDA KONYASPOR, SAHASINDA GENÇLERBİRLİĞİ İLE KARŞILAŞIYOR. MÜSABAKANIN İLK YARISI EV SAHİBİ EKİBİN 1-0'LIK ÜSTÜNLÜĞÜYLE TAMAMLANDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Galatasaray derbiye taktik odaklı son antrenmanla hazırlandı
images

Göztepe'de Stoilov: evimizde oynadığımız en iyi maçtı, ama ayağımız yere basmalı
images

İlk devrede kaybettik diyen Burak Yılmaz: ikinci yarı umut verdi
images

Korkmaz: 'üçüncü gol mental dalgalanmamızın sembolüydü'

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Dündül Tepesi'nde zorlu araziyi aşan amatör dağcılar keçileri 70 metreden kurtardı

Tosya'da hakimiyeti kaybeden araç önce bariyerlere sonra otobüse çarptı

Esenler'de gece saatlerinde çatı yangını çıktı, itfaiye söndürdü

Alpu alt geçidinde marullar yola saçıldı: kamyonet yan yattı

TREND HABERLER

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

Birlikte ezgiler: kız yurdunda Türk sanat müziği akşamı

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı

Kadıköy'de devler ligi sınavı: Fenerbahçe Slavia Prag'ı ağırlıyor

Fransa'da protestolar sonrası kriz masası: sokağa çıkma yasakları ve tazminat planı