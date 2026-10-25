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Aydın'ın yaban hayatına takviye: kınalı keklikler doğal alanlara bırakıldı

Aydın'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, yaban hayatını korumak için uygun alanlara kınalı keklik saldı; vatandaşlara av yasağı uyarısı yapıldı.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 15:23

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EDİTÖR: Aslı Han

Aydın'ın yaban hayatına takviye: kınalı keklikler doğal alanlara bırakıldı

yapılan salımın kapsamı:

Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yaban hayatının desteklenmesi ve doğal dengenin korunması amacıyla il genelindeki uygun yaşam alanlarına kınalı keklik salımı gerçekleştirdi. Uygulama, bölgedeki tür çeşitliliğini güçlendirmeyi ve ekosistem içindeki dengeyi sağlamayı hedefliyor.

uygulama süreci ve saha çalışmaları:

Ekipler, salım öncesinde yaşam alanlarının uygunluğunu değerlendirerek planlı şekilde hareket etti. Sahada yürütülen çalışmalar kapsamında kekliklerin bırakılmasının ardından izleme ve bakım faaliyetlerine devam edildiği, ekiplerin düzenli denetimler yaptığı belirtildi.

denetimler ve vatandaşlara çağrı:

Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, yürütülen çalışmaları sürdüreceklerini vurguladı ve halkı av yasaklarına uyma konusunda uyardı. Müdürlüğün açıklamasında, yasaklara uyulmasının yaban hayatının korunması ve salınan türlerin tutunabilmesi için önemli olduğu kaydedildi.

Yetkililer, salımın bölge ekolojisine olumlu katkı sağlamasını beklediklerini belirterek, saha denetimlerinin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

AYDIN DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, YABAN HAYATININ DESTEKLENMESİ VE BİYOLOJİK...

AYDIN DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, YABAN HAYATININ DESTEKLENMESİ VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI AMACIYLA İL GENELİNDEKİ UYGUN YAŞAM ALANLARINA KINALI KEKLİK SALDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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