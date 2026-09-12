Uşak'ta Sivaslı ilçesinde meşelik yangını kapsamlı müdahaleyle kontrol altına alındı

olay yeri ve yangının çıkışı:

Uşak'ın Sivaslı ilçesine bağlı Eldeniz köyü yakınlarındaki meşelik alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar sürüyor.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine hızlı bir şekilde yönlendirme yapıldı.

müdahale seferberliği:

Bölgeye sevk edilen ekipler arasında 7 yangın söndürme helikopteri, 20 arazöz, çok sayıda iş makinesi ve itfaiye personeli yer aldı. Havadan ve karadan eş zamanlı yürütülen çalışmalarla yangına yönlendirilen kaynaklar artırıldı.

Ekiplerin koordineli müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı, şu aşamada bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, söndürme ve soğutma faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından duruma ilişkin ek bilgi vereceklerini belirtti.

UŞAK’IN SİVASLI İLÇESİNDE MEŞELİK ALANDA ÇIKA YANGIN EKİPLERİN MÜDAHALESİ SONUCU KONTROL ALTINA ALINDI.