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Bozkır'da balya yangını mahallelinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü

Konya'nın Bozkır ilçesi Hisarlık Mahallesi Körpınar'da çıkan saman balyası yangını, vatandaşların ilk müdahalesi ve itfaiyenin çalışmasıyla tamamen söndürüldü.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 18:27

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bozkır'da balya yangını mahallelinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü

Bozkır'da balya yangını

Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Hisarlık Mahallesi sınırlarında, Körpınar mevkisinde saman balyalarının bulunduğu bir alanda yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar, itfaiye ekipleri gelene kadar kendi imkânlarıyla alevlere müdahale etti. Ekiplerin olay yerine ulaşmasının ardından yapılan çalışmalarla yangın tamamen söndürüldü.

müdahale süreci:

Yangının çıkış sebebi kesinleşmemekle birlikte, ilk değerlendirmelerde çevreye atılan izmaritin neden olmuş olabileceği üzerinde duruldu. Vatandaşların hızlı müdahalesi, alevlerin çevreye sıçramasını engelleyerek itfaiyenin söndürme çalışmalarını kolaylaştırdı.

mahalleli uyarısı:

Mahalle muhtarı ve vatandaşlar, özellikle kuru otların bulunduğu alanlarda yangın riskine karşı daha dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Bölgedeki yetkililer de benzer olaylara karşı temizlik ve denetim çağrısında bulundu.

Olayda can kaybı veya yaralanma olmadığı, yangının tamamen kontrol altına alınarak söndürüldüğü bildirildi.

KONYA’NIN BOZKIR İLÇESİNDE SAMAN BALYALARININ BULUNDUĞU ALANDA YANGIN ÇIKTI. ÇEVREYE ATILAN...

KONYA’NIN BOZKIR İLÇESİNDE SAMAN BALYALARININ BULUNDUĞU ALANDA YANGIN ÇIKTI. ÇEVREYE ATILAN İZMARİTTEN ÇIKTIĞI DEĞERLENDİRİLEN YANGIN, VATANDAŞLARIN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINIRKEN, İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASIYLA TAMAMEN SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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