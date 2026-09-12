Şimşek bolu’da sanayici ve teşkilatla istişare etti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Bolu’da kent yönetimi, iş dünyası ve partinin yerel kadrolarıyla bir araya geldi. Gün boyu süren programda Şimşek’in ziyaretleri valilikten başlayıp oda ve parti teşkilatı buluşmalarıyla devam etti.

valilik ve TSO ziyaretleri:

Bolu’daki temaslarının ilk durağı Bolu Valiliği oldu. Buradaki toplantının ardından Bakan Şimşek ve beraberindeki heyet, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) binasına geçti. Bolu TSO’da düzenlenen özel toplantıda Şimşek, Bolu iş dünyasının önde gelen temsilcileri, sanayiciler ve iş adamları ile bir araya gelerek ekonomik ve sektörel konularda istişarelerde bulundu. Toplantıda katılımcıların yerel üretim, yatırım imkanları ve bölgesel ekonomik önceliklere ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.

il teşkilatı buluşması ve danışma meclisi:

TSO programını tamamlayan Bakan Şimşek, AK Parti Bolu İl Başkanlığı tarafından organize edilen İl Danışma Meclisi toplantısına iştirak etti. Bu oturuma parti yöneticileri, yerel yöneticiler ve çok sayıda teşkilat mensubu katıldı. Toplantının amacı, yerel teşkilatın görüşleriyle merkezi politikaların uyumunu güçlendirmek ve saha geri bildirimlerini almaktı.

Bakan Şimşek’in Bolu temasları, basına kapalı gerçekleştirilen oturumlarla sona erdi. Bu tür ziyaretler yerel yönetim, iş dünyası ve merkezi hükümet arasındaki iletişimi kuvvetlendirmeyi hedefliyor; Bolu ayağında da gündemin ağırlıklı olarak ekonomik istişareler olduğu dikkat çekti.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK, BİR DİZİ ZİYARET VE PROGRAMLARA KATILMAK ÜZERE GELDİĞİ BOLU’DA İŞ DÜNYASI TEMSİLCİLERİ VE PARTİLİLERLE BİR ARAYA GELDİ.