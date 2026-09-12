Yalova makine OSB’de iş dünyasıyla Türkiye yüzyılı için ortak adımlar

Bakan Işıkhan Yalova Makine İhtisas OSB'de iş dünyasıyla bir araya geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde iş insanlarıyla düzenlenen istişare toplantısına katıldı. Toplantıda çalışma hayatı, istihdam politikaları ve "Türkiye Yüzyılı" vizyonuna katkı sağlayacak ekonomik dönüşümler ele alındı.

Yalova'nın stratejik konumu ve ekonomik çeşitliliği:

Işıkhan, Yalova'nın yüzölçümü küçük olsa da konumu, ekonomik değeri ve üretim potansiyeli bakımından önemli bir kent olduğunu vurguladı. Kentin İstanbul, Bursa ve Kocaeli gibi ekonomik merkezlerin merkezinde yer almasının, kara ve deniz ulaşımı avantajlarıyla Marmara havzasında stratejik bir noktada bulunduğunun altını çizdi.

Yalova'nın tersaneler ve denizcilik sanayisiyle üretimde, termal ve sağlık turizmiyle turizmde, çiçekçilik ve süs bitkileriyle tarımsal üretimde öne çıktığını belirten Işıkhan, kenti "Türkiye’nin üretim, ticaret, turizm ve yüksek katma değerli kalkınma hedefleri içerisinde stratejik bir şehir" olarak nitelendirdi.

İstihdam verileri ve destek paketleri:

Bakan Işıkhan, Yalova çalışma hayatına ilişkin somut rakamları paylaştı. 2002 yılından bu yana İŞKUR aracılığıyla 66 binden fazla vatandaşın işe yerleştirildiğini; yalnızca 2026 yılının ilk yedi ayında işverenlerin İŞKUR'a 5 bin 873 açık iş talebi ilettiğini söyledi. Ayrıca bugüne kadar yaklaşık 16 bin vatandaşın aktif iş gücü programlarından yararlandığını aktardı.

Aktif sigortalı sayısının 2002'de yaklaşık 36 bin iken bugün yaklaşık 112 bine ulaştığını, son 24 yıldaki artışın %211'i aştığını belirten Işıkhan, Yalova'da bugüne kadar 34 bin 493 iş yerinin teşviklerden faydalandığını ve sağlanan toplam desteğin 5,5 milyar lirayi aştığını ifade etti.

Orta Vadeli Program ve istihdam hedefleri:

Işıkhan, Orta Vadeli Program kapsamında önümüzdeki döneme ilişkin istihdam hedeflerini açıkladı. Bakanın verdiği bilgiye göre 2027-2029 döneminde ülke genelinde yaklaşık 2,1 milyon ilave istihdam oluşturulması, işsizlik oranının kademeli olarak düşürülerek 2029'da %7,6'ya indirilmesi hedefleniyor.

Bakan, hedeflerin yalnızca nicelik değil nitelik odaklı olduğunu vurgulayarak iş gücünün niteliğinin yükseltilmesi, beceri uyumsuzluğunun azaltılması, yeni nesil çalışma biçimlerine adaptasyon ve iş gücüne katılımda güçlük yaşayan kesimlere destek gerektiğini belirtti. Ayrıca iş arayanların becerileriyle işveren ihtiyaçlarının güçlü şekilde buluşturulacağını söyledi.

Dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve Yalova'nın rolü:

Işıkhan, dijitalleşme, yapay zekâ ve yeşil dönüşümün çalışma hayatını yeniden şekillendirdiğine dikkat çekti. Nitelikli insan kaynağı yetiştiren, teknolojiyi üretime entegre eden ve katma değeri yükselten şehirlerin geleceğin rekabetinde öne çıkacağını ifade etti. Yalova’nın sanayi altyapısı, denizcilik tecrübesi, turizm kapasitesi ve girişimcilik kültürüyle bu dönüşümün güçlü merkezlerinden biri olacağını belirtti.

Bakan, iş insanlarına seslenerek "Siz ürettikçe Türkiye büyüyor. Siz yatırım yaptıkça şehirlerimiz gelişiyor. Siz istihdam oluşturdukça ailelerimizin refahı artıyor" dedi ve Bakanlık olarak üretimi, yatırımı ve istihdamı desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Işıkhan konuşmasında ayrıca "Terörsüz Türkiye hedefimiz; huzurun ve kardeşliğin güçlendiği, kaynaklarımızın üretime, yatırıma, istihdama ve kalkınmaya daha fazla yöneldiği güçlü Türkiye hedefidir" ifadeleriyle güvenlik ve istikrarın ekonomik kalkınma açısından önemine işaret etti.

Toplantıya Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta ve AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol da katıldı. Bakan Işıkhan, program sonunda iş dünyası temsilcilerine teşekkür etti.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI PROF. DR. VEDAT IŞIKHAN, YALOVA MAKİNC İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDE İŞ İNSANLARIYLA BİR ARAYA GELEREK ÇALIŞMA HAYATI, İSTİHDAM VE TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFLERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU.