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Samsun’da yol kenarındaki 5 yaşındaki çocuğa otomobilin çarpmasıyla hafif yaralanma

İlkadım Kale Mahallesi'nde yol kenarında bulunan 5 yaşındaki çocuk bir otomobilin çarpması sonucu hafif şekilde yaralandı, motosikletli ekipler müdahale etti.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 18:39

GÜNCELLEME: 12 Eylül 2026 - 18:57

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Samsun’da yol kenarındaki 5 yaşındaki çocuğa otomobilin çarpmasıyla hafif yaralanma

kaza ayrıntıları:

Samsun’un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi İstiklal Caddesi Öğretmenevi mevkisinde, yol kenarında bulunan 5 yaşındaki çocuk bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Araç, çocuğun ayağının yanından geçerken çarptı.

ilk müdahale ve sevk:

Olay yerine gelen motosikletli ambulans ekipleri çocuğa ilk müdahaleyi yaptı. Yaralının durumu hafif olarak değerlendirildi ve tedbir amaçlı Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SAMSUN’DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 5 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI

SAMSUN’DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 5 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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