Samsun’da yol kenarındaki 5 yaşındaki çocuğa otomobilin çarpmasıyla hafif yaralanma

kaza ayrıntıları:

Samsun’un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi İstiklal Caddesi Öğretmenevi mevkisinde, yol kenarında bulunan 5 yaşındaki çocuk bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Araç, çocuğun ayağının yanından geçerken çarptı.

ilk müdahale ve sevk:

Olay yerine gelen motosikletli ambulans ekipleri çocuğa ilk müdahaleyi yaptı. Yaralının durumu hafif olarak değerlendirildi ve tedbir amaçlı Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SAMSUN’DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 5 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI