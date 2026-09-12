Pehlivanköy'de hasta nakli sırasında kaza: ambulans devrildi, 5 yaralı

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde, Pavli Panayırı'nda rahatsızlanan bir vatandaşı Babaeski Devlet Hastanesi'ne götürmek üzere yola çıkan ambulans, Kuştepe köyü yakınlarında iki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans devrilerek yan yattı ve olayda toplam 5 kişi yaralandı.

Kaza nasıl meydana geldi:

Edinilen bilgiye göre kaza, hasta nakli için hareket eden ambulans ile iki otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşti. Çarpışmanın şiddetiyle ambulans devrildi; yaralananlar arasında 3'ü sağlık personeli olmak üzere toplam 5 kişi bulunuyor. Olay yerine yapılan ilk müdahaleyi sahadaki ekipler gerçekleştirdi.

Müdahale, trafik ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ve jandarma sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Pehlivanköy-Pavli Panayırı yolunda uzun araç kuyrukları oluştu; güvenlik güçleri trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı ve araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü. Yetkililer, kaza ile ilgili inceleme başlattı ve olayın kesin nedeninin yapılacak teknik ve adli soruşturma ile belirleneceğini bildirdi.

KIRKLARELİ'NİN PEHLİVANKÖY İLÇESİNDE AMBULANS İLE İKİ OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 3'Ü SAĞLIK PERSONELİ OLMAK ÜZERE 5 KİŞİ YARALANDI.