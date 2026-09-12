Erciyes 38 FSK evinde geri dönerek Yeni Mersin İdman Yurdu'nu 2-1 yendi

maç özeti:

TFF 3. Lig 3. Grup 2. haftasında Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Sahada konuk ettiği Yeni Mersin İdman Yurdu'nu 2-1 mağlup etti. Hakem triosu Demokrat Özgür Güneş, Muhammet Can Gündoğdu ve Yunus Yalçın'dan oluştu.

Karşılaşma ikinci yarıda hızlandı: Yeni Mersin İdman Yurdu, Kerem Yaşa'nın (dk. 47) golüyle öne geçti. Erciyes 38 FSK, Osman Şahin'in (dk. 62) beraberlik sayısının ardından Mehmet Tosun'un (dk. 80) golüyle skoru 2-1'e taşıdı ve galibiyeti elde etti.

maçın dönüm noktaları:

İlk yarı dengeli bir görüntü sunarken, ikinci yarıda Erciyes'in yaptığı oyuncu değişiklikleri ve artan baskısı belirleyici oldu. Osman Şahin'in 62. dakikadaki golü takımın ritmini yükseltti; Mehmet Tosun'un 80. dakikadaki vuruşu ise galibiyeti getirdi.

kadrolar ve değişiklikler:

Erciyes 38 FSK: Mertcan Dağlı, Mehmet Eksik, (Berkay Ekici dk. 81), Kemal Çetinkaya, Güney Gençel, Ensar Bilici, Çağrı Yağız Yasak, (İlkay İşler dk. 63), Halil Duman, Mikail Koçak, (Mehmet Tosun dk. 68), Osman Şahin, Artun Akçakın, (Hüseyincan Kırıkçı dk. 81), Fatih Yiğit Şanlıtürk, (Seyit Ali Kahya dk. 68)

Yeni Mersin İdman Yurdu: Sertaç Güzel, Burak Bilgen, Okan Ağrap, Mesih Kayabaş, (Efe Binici dk. 46), Berkant Alpşanlı, Ethem Balcı, (Mehmet Güneş dk. 56), Ali Yahya Bilgin, (Arda Işık dk. 86), Özgür Ortaç, Efe Okka, Kerem Yaşa, Oğuzhan Erdoğan, (Hüseyin Ekici dk. 68)

goller: Osman Şahin (dk. 62), Mehmet Tosun (dk. 80) — Erciyes 38 FSK; Kerem Yaşa (dk. 47) — Yeni Mersin İdman Yurdu.

sarı kart: Ethem Balcı (Yeni Mersin İdman Yurdu).

TFF 3. LİG 3. GRUP 2. HAFTASINDA ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ EVİNDE YENİ MERSİN İDMAN YURDU’NU 2-1 MAĞLUP ETTİ.