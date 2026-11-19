Abdülhamithan Bulvarı'nda motosiklet kazası

Bilecik merkezinde Abdülhamithan Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği bir motosiklet devrildi. Olayda 19 yaşındaki Arda K. yaralandı.

Kaza anı ve ilk müdahale:

Edinilen bilgiye göre, 11 ACR 890 plakalı motosiklet merkez istikametinde seyrederken sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazanın bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri olay yerine yönlendirildi. Bilinci açık olan sürücüye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Taşıma ve soruşturma:

İlk müdahalenin ardından yaralı sürücü Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve kaza sebebinin tespiti için soruşturma sürdürülüyor.

BİLECİK'TE MOTOSİKLET DEVRİLDİ: 1 YARALI