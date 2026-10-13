Abdullah Bazencir Caddesi'nde çarpışma: Bingöl'de üç kişi yaralandı

Abdullah Bazencir Caddesi'nde araçların çarpışması

Bingöl'ün Bahçelievler Mahallesi Abdullah Bazencir Caddesi mevkiinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralandı.

kaza ve araç bilgileri:

Edinilen bilgilere göre, kazaya karışan araçlar 12 ACB 947 plakalı otomobil ile 12 AV 039 plakalı minibüs olarak tespit edildi. Olayın nasıl gerçekleştiğiyle ilgili ilk bilgiler alındı.

müdahale ve hastaneye nakil:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen UMKE ve sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar, ekiplerin müdahalesinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne nakledildi.

BİNGÖL'DE OTOMOBİL İLE MİNİBÜSÜN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI.