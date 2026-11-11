Yenişehir'de mera arazisine inşa edilen yirmi kaçak villa için idari süreç başladı

Yenişehir'de mera arazisinde tespit edilen kaçak yapılar

Yenişehir Kaymakamlığınca yürütülen incelemelerde, Dokuzçeltik Mahallesi sınırlarında bulunan 2100/3 ve 0/39 ada/parsellerde yer alan toplam 110 bin metrekarelik kamuya ait mera alanında 20 adet villa yapıldığı belirlendi. Tespit, bölgedeki mera alanlarının korunmasına yönelik denetimlerin devam ettiği bir süreçte gerçekleştirildi.

Tespit ve yerinde inceleme:

İlgili birimlerce yapılan saha çalışmaları ve yerinde inceleme işlemleri tamamlandı. Yenişehir Kaymakamlığı, söz konusu yapılaşmanın tespit edilmesinin ardından gerekli tutanak ve fotoğraf kayıtlarını oluşturarak konuyla ilgili idari süreci başlattı. Çalışmalar, mera alanının kullanımına ilişkin mevcut tespit ve belgeler ışığında yürütüldü.

Yasal süreç ve denetimlerin devamı:

Kaçak yapılaşmaya ilişkin işlemlerin ilgili mevzuat çerçevesinde sürdürüleceği açıklandı. Yetkililer, kamuya ait mera alanlarının korunmasına yönelik denetim ve takip çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. Başlatılan idari işlemler tamamlanana kadar bölgedeki durum yakından izlenecek ve gerekli raporlamalar gerçekleştirilecek.

DİYARBAKIR'DA KAMUYA AİT MERA ALANINDA 20 ADET KAÇAK VİLLA İNŞASI TESPİT EDİLDİ