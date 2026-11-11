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Çermik'te saat 11.11'de 'geleceğe nefes' fidanları toprakla buluştu

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde, saat 11.11'de düzenlenen 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış' etkinliğinde fidanlar toprakla buluştu.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 16:16

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EDİTÖR: Aslı Han

Çermik'te saat 11.11'de 'geleceğe nefes' fidanları toprakla buluştu

çermik'te milli ağaçlandırma günü etkinliği

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikimi yapıldı. Etkinlik, Çermik Kaymakamlığı koordinasyonunda ve 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış' sloganıyla gerçekleştirildi.

etkinliğin başlangıcı ve sembolik zamanı:

Program dahilinde saatler 11.11'i gösterdiğinde katılımcılar fidanları toprağa verdi. Bu zamanlama, ülke genelinde benzer uygulamalarda törenin merkezi anı olarak öne çıktı.

dikim süreci ve kapanış:

Dikimin ardından fidanlara can suyu verildi ve etkinlik, çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. Yerel yetkililer ve katılımcılar, kampanyanın gelecek nesillere çevresel katkı sağlama hedefini vurguladı.

DİYARBAKIR&#039;IN ÇERMİK İLÇESİNDE 11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ KAPSAMINDA FİDAN DİKİMİ...

DİYARBAKIR'IN ÇERMİK İLÇESİNDE 11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ KAPSAMINDA FİDAN DİKİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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