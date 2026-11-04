Acar: Sayıştay raporunda ucu açık bırakılacak hiçbir konu yok

Meclis tartışmasında öne çıkanlar:

Aliağa Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın dilek ve temenniler bölümünde, 2025 yılı Sayıştay Denetim Raporu merkezli bir tartışma yaşandı. CHP Grubu adına Savaş Dağdeviren ile Yeni Parti temsilcisi Murat Arcak ve diğer muhalefet üyeleri, raporda yer alan 52 bulgu ve mali tablolar hakkında verilen olumsuz denetim görüşü üzerinden sorular yöneltti. Toplantıda taşınmaz kayıtları, vergi ve SGK borçları, kullanılan krediler ve geçmiş yıllara ilişkin giderlerin muhasebeleştirilmesi gibi başlıklar öne çıktı.

Sayıştay bulgularına ilişkin değerlendirme:

Belediye Başkanı Serkan Acar, Sayıştay'ın önemine işaret ederek rapordaki bazı tespitlere katılmadıklarını ve belediyenin düzeltmesi gereken noktalar olabileceğini söyledi. Acar, raporda belirtilen bin 99 taşınmazın tapu kayıtlarında bulunmadığı yönündeki tespitin hangi taşınmazları kapsadığı açıkça yazılmadığı için mevcut haliyle netlik kazanmadığını vurguladı. Taşınmazların tek tek tanımlanması halinde gerekli incelemelerin yapılacağını ve eksiklerin giderileceğini belirtti.

Muhasebe, borçlar ve kredi tartışması:

Vergi ve SGK borçlarına dair eleştirilere Acar, bu borçların belediyenin faaliyet raporlarında yer aldığını belirterek yanıt verdi. Tartışmanın kaynağının, borçların muhasebe kayıtlarında hangi hesaplarda gösterilmesi gerektiğine dair farklı değerlendirmeler olduğunu söyledi. Acar, muhasebe uygulamasına ilişkin denetçiye yönelttiği soruya denetçinin "Bilmiyorum" yanıtı verdiğini meclise aktardı.

Kredi kullanımı konusunda Başkan Acar, belediyenin "2025'te kredi kullanmadığını" ifade etti; geçmiş yıllarda kullanılan kredilere ait son taksitlerin 2025 içinde ödendiğini ve bunun yeni kredi kullanımı olarak değerlendirilmesine itiraz etti. Acar, önceki denetim komisyonunda görev alan Murat Arcak'a komisyon raporunda hangi rakamların yazıldığını sordu; Arcak ve CHP sözcüsü İbrahim Doğangül söz konusu rakamları hatırlamadıklarını bildirdi. Acar, komisyon raporundaki rakamlarla Sayıştay denetçisinin raporundaki rakamların aynı olmadığını hatırlatarak meclis üyelerinin kendi raporlarındaki verileri de gözden geçirmesi gerektiğine dikkat çekti.

Oturumda tansiyonun yükselmemesi için İbrahim Doğangül, "Bu akşam maç var. Kısaca ve daha fazla gerilmeden ben bir iki şeyi söyleyeyim" diyerek kısa ve sakin bir tartışma çağrısı yaptı.

Sonraki adımlar ve belediyenin savunması:

Acar, Sayıştay denetim sürecinin henüz tamamlanmadığını, rapordaki bulguların denetçi tarafından hazırlandığını ve belediyenin yasal süre içinde savunmasını hazırlayıp ilgili kuruma ileteceğini belirtti. Değerlendirmenin Sayıştay’ın ilgili kurulları tarafından yapılacağını ifade eden Başkan Acar, "Ucu açık bırakacağımız tek bir konu yok, içiniz rahat olsun" diyerek, raporda yer alan tüm konuların ele alınacağını ve gerekli açıklamaların yapılacağını taahhüt etti.

ALİAĞA BELEDİYESİ KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI’NIN DİLEK VE TEMENNİLER BÖLÜMÜNDE 2025 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ÜZERİNE TARTIŞMALAR YAŞANDI.