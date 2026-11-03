Acentelerle büyüme odağında: AXA Türkiye'nin sürdürülebilir ve dayanıklı gelecek vizyonu

AXA Türkiye, 3 Kasım'da Atatürk Kültür Merkezi'nde bini aşkın acente ile bir araya gelerek 2026 yılının ilk dokuz aylık finansal sonuçlarını ve yeni dönem önceliklerini paylaştı. Şirket, AXA Grup'un 2027-2029 "Growing Forward" stratejisini Türkiye'ye "Sürdürülebilir Büyüme ve Dayanıklı Gelecek" yaklaşımıyla uyarlayarak müşteri merkezli büyümeyi, teknoloji entegrasyonunu ve toplumsal dayanıklılığı odak noktasına taşıdığını vurguladı.

finansal sonuçlar ve performans:

Toplantıda paylaşılan rakamlara göre AXA Türkiye, eylül sonu itibarıyla toplam prim üretimini %34,8 artırarak 79,5 milyar TL düzeyine çıkardı. Şirketin pazar payı %8,7 olarak açıklanırken sermaye yeterlilik oranı %173,2 olarak kaydedildi. Ödenmiş sermaye 5,7 milyar TL olup, aktif müşteri sayısı 5,8 milyon, aktif poliçe sayısı ise 8,5 milyon seviyesinde gerçekleşti.

AXA Hayat ve Emeklilik tarafında emeklilik fon büyüklüğü 16,5 milyar TLye ulaşırken hayat ve ferdi kaza prim üretimi yüzde 97 artışla 337 milyon TL olarak bildirildi. Bu göstergeler, şirketin teknik mükemmellik ve sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda performansını güçlendirdiğini gösteriyor.

yaver ekosistemi ve müşteri odaklılık:

AXA Türkiye'nin yapay zeka destekli YAVER ekosistemi, acentelerin müşteri ihtiyaçlarını daha hızlı tespit edip uygun çözümler sunmasını sağlıyor. Toplantıda YAVER üzerinden gerçekleştirilen çapraz satışların toplam üretimi 2,3 milyar TL olarak açıklandı; bunun 800 milyon TLden fazlası bireysel, 1,5 milyar TL'si ise kurumsal çapraz satışlardan elde edildi. Şirket, teknolojiyi acente deneyimi ve müşteri içgörüsüyle birleştirmenin satış etkinliğine doğrudan katkı sağladığını vurguladı.

Müşteri Değeri Yönetimi yaklaşımıyla AXA Türkiye, mevcut ürün ve hizmet kullanımını gelecekteki ihtiyaçlarla birlikte değerlendirmeyi; bu içgörüleri satıştan hasara, teknik süreçlerden müşteri hizmetlerine kadar işin tüm noktalarına taşımayı hedefliyor. Bu çerçevede Empati Güvencesi, YAVER ekosistemi, AXA Türkiye mobil uygulaması ve sadakat programlarıyla kolay, kesintisiz ve kişiselleştirilmiş bir sigortacılık deneyimi sunma amaçlanıyor.

yönetimden vurgular:

Yavuz Ölken, acentelerle kurulan iş ortaklığının yeni dönem hedeflerine ulaşmadaki rolünü öne çıkararak şunları söyledi: "Büyüme stratejimizin odağına müşteriyi koyduk. Büyümeyi; acentelerimizin gelişimi, müşterilerimizin hayatına kattığımız değer ve toplum için üstlendiğimiz sorumlulukla birlikte ele alıyoruz. Müşterilerimizi daha iyi tanımak, ihtiyaçlarını öngörmek ve doğru çözümleri doğru zamanda sunmak için çalışıyoruz. Çünkü dayanıklı geleceğin güvencesinin, güven ve memnuniyet üzerine kurulan güçlü bir müşteri yolculuğu olduğuna inanıyoruz. Acentelerimizin deneyimini, küresel bilgi birikimimizi ve teknolojimizi bu yolculuğun her aşamasında daha fazla değer katmak için bir araya getiriyoruz".

Ölken ayrıca sektörün sorumluluk alanının değişen risklerle genişlediğine dikkat çekerek, "İklim krizi, yapay zeka, demografik değişim ve jeopolitik gelişmeler birbirini etkileyen riskler oluşturuyor. Dayanıklı bir geleceği sigortalamak için adaptif olmalı; değişimi doğru okumalı, ihtiyaçları öngörmeli ve çözümlerimizi değişen koşullara göre geliştirmeliyiz. Hasar anında verdiğimiz sözü yerine getirme sorumluluğumuz devam ederken, risk gerçekleşmeden önce yapabileceklerimize daha fazla odaklanıyoruz. Geleceğin kazanan sigortacıları, hasarı en hızlı ödemenin ötesine geçerek hasarın oluşmasını en fazla önleyebilenler olacak. Bilgi birikimimiz, risk uzmanlığımız ve teknolojimizle müşterilerimizin hazırlık kapasitesini güçlendirmek istiyoruz. AXA Türkiye olarak acentelerimizle birlikte toplumun dayanıklılık ortağı olacak ve sektörümüzü ileriye taşıyacağız" şeklinde konuştu.

AXA Türkiye'nin toplantıda paylaştığı bilgiler, şirketin müşteri deneyimini merkeze alan, yapay zekayı değer zinciri boyunca konumlandıran ve acente ekosistemini büyümenin temel unsuru olarak gören bir strateji benimsediğini ortaya koyuyor. Bu yaklaşım; teknik sağlamlık, çapraz satıştaki artış ve müşteri odaklı yeniliklerle birlikte sürdürülebilir büyümeye katkı sağlamayı hedefliyor.

AXA TÜRKİYE, ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ’NDE DÜZENLEDİĞİ ACENTE BULUŞMASINDA 2026 YILININ İLK DOKUZ AYLIK SONUÇLARINI VE YENİ DÖNEM ÖNCELİKLERİNİ PAYLAŞTI.