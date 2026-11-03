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ALTSO’da tescil işlemlerinde kredi kartı dönemi başladı

ALTSO'da tüm tescil ödemelerinde kredi kartı dönemi başladı; ticaret sicil harcı, ilan ücreti ve Rekabet Kurumu payı artık kartla ödenebilecek.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 16:38

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EDİTÖR: Berk Doğan

ALTSO’da tescil işlemlerinde kredi kartı dönemi başladı

ALTSO'da kredi kartıyla ödeme uygulaması hayata geçirildi:

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) bünyesinde yürütülen tüm tescil işlemlerinde kredi kartıyla ödeme dönemi resmen başladı. ALTSO Yönetim Kurulu'nun 3 Kasım 2026 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda, daha önce nakit veya banka havalesi/EFT ile tahsil edilen işlemler için kartlı ödeme seçeneği getirildi.

Uygulamanın kapsamı ve yasal çerçeve:

Yeni düzenlemeyle birlikte ticaret sicil harcı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ilan ücreti ve Rekabet Kurumu payı kredi kartıyla ödenebilecek. Uygulama, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ile 492 sayılı Harçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde hayata geçirildi.

Üyelere sağlanacak kolaylıklar:

ALTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tuna, uygulamanın üyelerin işlemlerini hızlandıracağını ve pratik çözümler sunacağını belirtti. Yeni uygulama sayesinde üyelerin nakit taşıma zorunluluğu veya ayrıca havale/EFT yapma gereği azalacak, tescil süreçleri daha kısa sürede tamamlanabilecek.

Oda yönetimi, hizmetlerin dijital ve kullanıcı dostu hale getirilmesine yönelik adımların süreceğini ifade ederek, uygulamanın sahadaki işleyişine ilişkin geri bildirimlerin takip edileceğini açıkladı.

ALTSO YÖNETİM KURULU&#039;NUN 3 KASIM 2026 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ TOPLANTIDA ALINAN KARARLA, ODA...

ALTSO YÖNETİM KURULU'NUN 3 KASIM 2026 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ TOPLANTIDA ALINAN KARARLA, ODA BÜNYESİNDE YÜRÜTÜLEN TÜM TESCİL İŞLEMLERİNDE KREDİ KARTIYLA ÖDEME UYGULAMASI HAYATA GEÇİRİLDİ

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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