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Eskişehir'de yurtlarda afet bilinci: erkek öğrencilere uygulamalı eğitim

AFAD eğitmenleri, Eskişehir'deki KYK erkek öğrenci yurtlarında 30 Ekim'de başlayıp 2 Kasım'a kadar süren afet bilinci ve müdahale eğitimleri verdi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 16:38

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Eskişehir'de yurtlarda afet bilinci: erkek öğrencilere uygulamalı eğitim

Afet bilinci eğitimleri yurtlarda gerçekleştirildi

Eskişehir’de Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı erkek öğrenci yurtlarında, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü eğitmenleri tarafından afet bilinci eğitimi düzenlendi. Eğitimlerde temel müdahale bilgileri ve bilinçlendirme amaçlı uygulamalı bilgiler paylaşıldı.

Program takvimi ve uygulama yerleri:

Eğitim programı 30 Ekim tarihinde Sivrihisar Erkek Öğrenci Yurdunda başladı. Faaliyetler, 2 Kasım tarihinde Tepebaşı Gündüzalp Erkek Öğrenci Yurdunda gerçekleştirilen oturumlarla devam etti.

Eğitimin hedefi ve yaklaşımı:

AFAD eğitmenlerinin yürüttüğü oturumlarda özellikle öğrencilere afet öncesi hazırlık, güvenli davranışlar ve ilk aşama müdahaleler üzerine bilgiler verildi. Programın amacı; gençlerin olay anında soğukkanlı davranabilmesini sağlamak ve temel yaşam destek bilgilerini pekiştirmek olarak açıklandı.

Yurt içi eğitimleri, kurumlar arası iş birliğiyle planlanan bilgilendirme çerçevesinde sürdürülüyor ve benzer faaliyetlerin farklı yurtlarda devam etmesi bekleniyor.

ESKİŞEHİR’DE AFAD EĞİTMENLERİ TARAFINDAN ERKEK ÖĞRENCİ YURTLARINDA AFET BİLİNCİ EĞİTİMİ...

ESKİŞEHİR’DE AFAD EĞİTMENLERİ TARAFINDAN ERKEK ÖĞRENCİ YURTLARINDA AFET BİLİNCİ EĞİTİMİ VERİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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