Dadaşkent'te sosyal belediyecilik vurgusuyla 16. halk pazarı hizmete girdi

Erzurum'da 16. şube halkın kullanımına sunuldu

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik anlayışıyla yürütülen Halk Pazarı Projesi'nin 16'ncı şubesi, Aziziye ilçesi Dadaşkent semtinde düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılış, yoğun katılımın olduğu bir etkinlik şeklinde gerçekleşti ve protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş hazır bulundu.

açılış töreni ve katılımcılar:

Törene Erzurum Valisi Aydın Baruş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Aziziye Kaymakamı Faruk Kazdal, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkan Yardımcısı Seyfettin Liman, belediye başkanları, kurum müdürleri, STK ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı. Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından halk pazarı, dualar eşliğinde resmi olarak açıldı.

projenin hedefleri ve başkanın açıklaması:

Proje, dar gelirli vatandaşlara yönelik fiyat avantajı sağlama ve yerel üreticilere satış imkânı sunma amacı taşıyor. Açılışta konuşan Mehmet Sekmen, 2024 seçimleri öncesinde bazı vaatlerin yasal ve bütçesel olarak uygulanabilir olmadığını belirterek şunları ifade etti: Bu marketçilik nereden çıktı? diye sorabilirsiniz. 2024 seçimleri öncesinde Türkiye'de bir furya ortaya çıktı. Her belediye başkanı, ‘dar gelirliye şu kadar yardım yapacağım, bu kadar yardım yapacağım’ diyordu. Herkes bir şey söylüyordu, ama bunların yasal olarak mümkün olmadığını, bütçe olarak da mümkün olmayacağını biz biliyorduk. Kalkıp halkımıza yalan söyleyerek, ‘size haftada şunu vereceğim, ayda şunu vereceğim’ diye yalan söylemenin bir manası yoktu. Biz ne yapabiliriz dedik. Biz de halkımıza mevzuatımız gereği bu tip halk pazarları açabileceğinizi, halkımızın piyasaya rağmen biraz daha onun altında ürünler verebileceğimizi, satabileceğimizi söyledik. Aynı zamanda da bir istihdam imkânı sunabileceğimizin müjdesini verdik. Hamdolsun, bunun gereğini de şu anda yerine getiriyoruz. 16. şubenin açılışını yapıyoruz. Ben Aziziye ilçemize hayırlı olması temennisinde bulunuyorum

Halk Pazarı Projesi, belediyenin sosyal politikalarının görünür bir örneği olarak sunuluyor; hem tüketicilere fiyat avantajı sağlanması hem de yerel üretici ve satıcıların ekonomik katılımının artırılması hedefleniyor. Açılış töreni katılımcılar tarafından olumlu bir adım olarak değerlendirildi ve yeni şubenin bölge halkına katkı sunması temenni edildi.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA HAYATA GEÇİRİLEN HALK PAZARI PROJESİ’NİN 16’NCI ŞUBESİ, AZİZİYE İLÇESİ DADAŞKENT SEMTİNDE YOĞUN KATILIMLA HİZMETE GİRDİ.