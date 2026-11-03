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Uludere'de eğitim odaklı saha ziyareti: okullar yerinde değerlendirildi

Uludere Kaymakamı Salih Kaya, İlçe Millî Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş ile üç okulu ziyaret ederek eğitim ortamlarını inceledi ve öğretmenlerle sohbet etti.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 16:37

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Uludere'de eğitim odaklı saha ziyareti: okullar yerinde değerlendirildi

Uludere'de kaymakamın okul ziyaretleri

Şırnak'ın Uludere ilçesinde Kaymakam Salih Kaya, ilçedeki eğitim kurumlarını yerinde incelemek üzere ziyaret etti. Ziyaretlere İlçe Millî Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş de eşlik etti. Kaymakam Kaya, okullarda yürütülen eğitim-öğretim faaliyetlerini ve fiziki mekânları yerinde görerek değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaret edilen kurumlar:

Program kapsamında Kaymakam Kaya ve heyeti, İnceler Özel Eğitim Uygulama Okulu, İnceler İlk ve Ortaokulu ile Fatih Sultan Mehmet İlk ve Ortaokulu'nu gezdi. Her üç okulda da sınıflar, eğitim alanları ve destek birimleri incelendi; okul yöneticilerinden eğitim-öğretim faaliyetleri, öğrencilerin gelişim süreçleri ve okulların genel durumu hakkında bilgi alındı.

Öğretmen ve öğrenci görüşmeleri:

Kaymakam Kaya, öğretmenlerle sohbet ederek mesleki özverinin önemine vurgu yaptı ve öğrencilerle bir araya gelerek eğitim ortamlarını gözlemledi. Ziyaretlerin sonunda okul yöneticilerine ve öğretmenlere, yürüttükleri çalışmalardan dolayı teşekkür edildi. Heyet, okul ihtiyaçlarının tespit edilmesinin ve aksiyon planlarının oluşturulmasının ancak yerinde incelemelerle daha sağlıklı gerçekleşeceğini belirtti.

Bu ziyaretlerin, yerel düzeyde eğitim kalitesinin artırılması ve eksiklerin hızlıca belirlenerek çözüm üretilmesi açısından önem taşıdığı kaydedildi.

ŞIRNAK’IN ULUDERE KAYMAKAMI SALİH KAYA (ORTADA) İLÇEDEKİ ÜÇ EĞİTİM KURUMUNU ZİYARET EDEREK...

ŞIRNAK’IN ULUDERE KAYMAKAMI SALİH KAYA (ORTADA) İLÇEDEKİ ÜÇ EĞİTİM KURUMUNU ZİYARET EDEREK ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ. OKULLARDAKİ EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİNİ YERİNDE İNCELEYEN KAYA, YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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