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Bölge ekonomisine ortak vizyon: Çarşamba ve Samsun'dan güç birliği mesajı

Çarşamba Ticaret Borsası heyeti, Samsun Büyükşehir, TSO ve Borsa yönetimlerini ziyaret ederek bölge ekonomisi, tarım ve ticarette iş birliği çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 16:15

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EDİTÖR: Berk Doğan

Bölge ekonomisine ortak vizyon: Çarşamba ve Samsun'dan güç birliği mesajı

Çarşamba Ticaret Borsası'ndan ortak hamle

Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yılmaz ve Meclis Başkanı Murat Yaralı ile birlikte gelen heyet, Samsun'da bir dizi ziyaret gerçekleştirerek bölge ekonomisinin güçlendirilmesi yönünde mesaj verdi.

Büyükşehir ziyareti:

Heyet, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ı makamında ziyaret etti. Görüşmeye, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Melih Perçin de katıldı. Tarım ve ticaretin geliştirilmesi, kurumlar arası koordinasyon ve Çarşamba'nın ekonomik potansiyeline katkı sağlayacak projeler görüşüldü.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, seçimlerin ardından göreve gelen Çarşamba Ticaret Borsası meclis üyelerini tebrik ederek yeni dönem için başarı dileklerini iletti. Çarşamba heyeti ise ev sahipliği ve misafirperverlik için teşekkür etti.

TSO ve borsa buluşmaları:

Çarşamba heyeti, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TSO) ziyaret ederek 1 Ekim'deki seçimlerin ardından yeniden göreve seçilen Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve yönetimine hayırlı olsun dileklerini iletti. Ziyarette Samsun ve Çarşamba arasındaki ekonomik ilişkilere, meslek kuruluşları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine dikkat çekildi.

Heyet daha sonra Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çakır ve yönetimini ziyaret etti. Görüşmede iki borsa arasındaki iş birliğinin sürdürülmesi, tarım ve ticaretin mevcut durumu ile bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak ortak adımlar ele alındı.

Samimi bir atmosferde geçen görüşmelerde karşılıklı tebriklerin ardından kurumlar arası iletişim ve ortak projelerin önemine vurgu yapıldı. Heyet, Samsun tarafına misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Çarşamba Ticaret Borsası heyetinde ayrıca Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Abdülkerim Pala ve Musa Taşan, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bekir Atsan, Yönetim Kurulu Üyesi Selim Sağlam, Meclis Başkan Yardımcıları Samet Öztekin ve Mert Danışmaz, Meclis Üyeleri Ahmet Hamdi Gün, Mustafa Toraman, Ziyacan Öztekin, Serkan Öztürk ile Eren Ahmet Güler ve Genel Sekreter Sercan Yaşar yer aldı.

Yapılan görüşmeler, yerel yönetimler ile meslek kuruluşları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve bölgenin ekonomik potansiyelinin ortak çalışmayla ortaya çıkarılmasının önemini bir kez daha ortaya koydu.

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI SELİM YILMAZ VE MECLİS BAŞKANI MURAT YARALI...

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI SELİM YILMAZ VE MECLİS BAŞKANI MURAT YARALI, BERABERİNDEKİ MECLİS ÜYELERİYLE BİRLİKTE SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI HALİT DOĞAN’I MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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