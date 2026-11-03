Üretimi güç birliğine taşıyorlar: Menteşe'de kadınlara kooperatif rehberliği

etkinlik ve katılımcılar:

Menteşe Belediyesi, üretici kadınların ekonomik hayatta daha güçlü yer almasını sağlama hedefiyle bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. 'Bir Fikir, Bir Cesaret, Bir Başlangıç' etkinliği çerçevesinde Gazeller Mahallesinde bir araya gelinen buluşmada, üretici kadınlara kooperatifleşme süreçleri aktarıldı.

Toplantıda Milas Anatolie Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Nurgül Çöllüoğlu katılarak deneyimlerini paylaştı. Çöllüoğlu, üretim sürecinden ürünlerin doğru şartlarda saklanmasına, markalaşmadan satış stratejilerine kadar kapsamlı bilgiler verdi ve katılımcıların sorularını yanıtladı.

paylaşılan bilgiler ve hedefler:

Çalışmada öncelikli hedef, kadınların bireysel emeklerini ortak dayanışma ile daha değerli hale getirmek ve ekonomik açıdan güçlenmelerini sağlamak oldu. Sunumda kooperatifleşmenin sunduğu fırsatlar, üretim planlaması, lojistik ve pazarlama adımları ele alındı.

Menteşe Belediyesi, üretici kadınları ve kooperatifleri bir araya getiren bu tür bilgilendirme ve dayanışma buluşmalarının önümüzdeki dönemde de devam edeceğini bildirdi; amaç ürünlerin daha geniş pazarlara ulaştırılması ve sürdürülebilir gelir elde edilmesidir.

MENTEŞE’DE ÜRETİCİ KADINLAR KOOPERATİFLEŞME YOLUNDA BİLGİLENDİRİLDİ